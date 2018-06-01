Игры, анимации, общение с клоунами и персонажами мультиков. Как будут развлекать малышей в День защиты детей?

Новости Беларуси. День защиты детей отмечают 1 июня во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси этот праздник проходит масштабно. По всей стране запланированы сотни акций и мероприятий.

В Беларуси в Международный день защиты детей пройдут сотни акций и мероприятий

Отметим, почти 20 % населения нашей страны – дети. Их здоровью, образованию, защите государство уделяет особое внимание. Младенческая смертность у нас остается одной из самых низких не только в регионе стран СНГ, но и в Европе и Америке.