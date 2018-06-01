Игры, анимации, общение с клоунами и персонажами мультиков. Как будут развлекать малышей в День защиты детей?
Новости Беларуси. День защиты детей отмечают 1 июня во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси этот праздник проходит масштабно. По всей стране запланированы сотни акций и мероприятий.
В Беларуси в Международный день защиты детей пройдут сотни акций и мероприятий
Отметим, почти 20 % населения нашей страны – дети. Их здоровью, образованию, защите государство уделяет особое внимание. Младенческая смертность у нас остается одной из самых низких не только в регионе стран СНГ, но и в Европе и Америке.
Детские сады посещают 95 % детей в возрасте от 3 до 6 лет. С целью сделать дошкольное образование доступнее и ближе к дому, в 2018 году в Беларуси откроется еще 17 садиков.
Елена Симакова, главный специалист Министерства образования Беларуси:
Государство принимает меры, чтобы мамы могли дома находиться с ребенком. Но в силу различных причин и в том числе желая развивать своего ребенка, как говорят многие мамы, они отдают его уже в раннем возрасте в дошкольное учреждение.
Есть у нас интересная такая форма дошкольного образования, как семейные группы. Мама многодетная, приняв в семью еще несколько детей соседей, допустим, открывает такую группу.
Поддерживать праздничное настроение детям и их родителям сегодня будут на многих площадках страны. С утра и до вечера малышей ждут игры, анимации, общение с клоунами и персонажами любимых мультиков, ну и, конечно, сладкие угощения!