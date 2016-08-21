Игрушечные милиционеры и спасатели: необычных кукол делают в Могилёве

Новости Беларуси. В Беларусь возвращается мода на детские игрушки в стиле ретро. В Могилеве разработали и запустили в производство кукол, изображающих людей разных профессий.
Последний раз похожая серия выпускалась еще в далекие 80-ые. Теперь выбор стал заметно больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В новой серии есть даже инспекторы ГАИ и спасатели МЧС.
Татьяна Вергун, заместитель директора предприятия по производству кукол:
Особенность белорусских кукол – то, что мы выпускаем их, производим, с добрыми лицами. С добрым настроением и с доброй энергетикой.
Восьмилетняя Влада – неизбалованный ребенок. Обычно в игрушечных магазинах не выпрашивает у родителей купить куклу или конструктор. Но не в этот раз.
На прилавках белорусских магазинов игрушек появились куклы, изображающие людей самых разных профессий. Это – отечественная продукция. В линейке «Профи» – 12 моделей. Куклы-девочки в образе медсестер, музыкантов, цветочниц. Среди мужских профессий – строитель, пожарный, инспектор ГАИ и даже моряк. У каждого свое имя.
Валентина Каштанова, специалист по маркетингу:
Выбор имен был абсолютно случаен. Конкретно смотрелось по образу. Борис подошел к этому человеку. Мы решили – пускай будет Борис. Дима понравился вот к этому.
Это могилевское предприятие – единственный в стране кукольный «роддом». Именно здесь появляются на свет пластмассовые человечки. Выплавка деталей – дело исключительно мужских рук. Женщины шьют парики, наряды, причесывают, одевают. Можно сказать, продолжают играть, но уже по-взрослому.
Татьяна Еркович, швея:
В детстве шила куклам платья. Никогда бы и не подумала, что вырасту и буду заниматься этим всерьез, что будет моя работа.
Юрий Прокопенко, СТВ:
А это – стол сборки готовых деталей. Можно сказать, именно здесь рождается кукла. Скажите, тяжело работать?
Юлия Роговцова, сборщик игрушек:
Очень тяжело. Но надо научиться, чтобы быстренько работать, чтобы наши покупатели быстро увидели красивых наших кукол
Разработчики планируют увеличить линейку «Профи» новыми образами. Обещают подумать над моделью журналиста. А пока восьмилетняя Влада, счастливая, идет домой. Сегодня ее кукол будет кормить повар Борис.