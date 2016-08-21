Игрушечные милиционеры и спасатели: необычных кукол делают в Могилёве

Новости Беларуси. В Беларусь возвращается мода на детские игрушки в стиле ретро. В Могилеве разработали и запустили в производство кукол, изображающих людей разных профессий.

Последний раз похожая серия выпускалась еще в далекие 80-ые. Теперь выбор стал заметно больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новой серии есть даже инспекторы ГАИ и спасатели МЧС.

Татьяна Вергун, заместитель директора предприятия по производству кукол:

Особенность белорусских кукол – то, что мы выпускаем их, производим, с добрыми лицами. С добрым настроением и с доброй энергетикой.

Восьмилетняя Влада – неизбалованный ребенок. Обычно в игрушечных магазинах не выпрашивает у родителей купить куклу или конструктор. Но не в этот раз.

На прилавках белорусских магазинов игрушек появились куклы, изображающие людей самых разных профессий. Это – отечественная продукция. В линейке «Профи» – 12 моделей. Куклы-девочки в образе медсестер, музыкантов, цветочниц. Среди мужских профессий – строитель, пожарный, инспектор ГАИ и даже моряк. У каждого свое имя.

Валентина Каштанова, специалист по маркетингу:

Выбор имен был абсолютно случаен. Конкретно смотрелось по образу. Борис подошел к этому человеку. Мы решили – пускай будет Борис. Дима понравился вот к этому.

Это могилевское предприятие – единственный в стране кукольный «роддом». Именно здесь появляются на свет пластмассовые человечки. Выплавка деталей – дело исключительно мужских рук. Женщины шьют парики, наряды, причесывают, одевают. Можно сказать, продолжают играть, но уже по-взрослому.

Татьяна Еркович, швея:

В детстве шила куклам платья. Никогда бы и не подумала, что вырасту и буду заниматься этим всерьез, что будет моя работа.

Юрий Прокопенко, СТВ:

А это – стол сборки готовых деталей. Можно сказать, именно здесь рождается кукла. Скажите, тяжело работать?

Юлия Роговцова, сборщик игрушек:

Очень тяжело. Но надо научиться, чтобы быстренько работать, чтобы наши покупатели быстро увидели красивых наших кукол

Разработчики планируют увеличить линейку «Профи» новыми образами. Обещают подумать над моделью журналиста. А пока восьмилетняя Влада, счастливая, идет домой. Сегодня ее кукол будет кормить повар Борис.