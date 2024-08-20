Снопков посетил Центр производственных технологий MAZ Weichai

За такими учреждениями – будущее развития экономики. Такую высокую оценку центру производственных технологий MAZ Weichai дал в ходе посещения первый вице-премьер Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центр расположился на базе филиала Минского автомеханического колледжа в 2019 году по инициативе китайской государственной компании. Ежегодно обучение здесь проходят около 250 учащихся. Оснащение позволяет изучать теорию, но главное, проходить практику в условиях, максимально близких к реальным. С макетами двигателей и другим оборудованием, на котором практикуются молодые специалисты, ознакомился Николай Снопков. Подобные учебные центры он назвал центрами будущего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.