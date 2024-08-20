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Снопков посетил Центр производственных технологий MAZ Weichai

20 августа 2024 12:06
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За такими учреждениями – будущее развития экономики. Такую высокую оценку центру производственных технологий MAZ Weichai дал в ходе посещения первый вице-премьер Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центр расположился на базе филиала Минского автомеханического колледжа в 2019 году по инициативе китайской государственной компании. Ежегодно обучение здесь проходят около 250 учащихся. Оснащение позволяет изучать теорию, но главное, проходить практику в условиях, максимально близких к реальным. С макетами двигателей и другим оборудованием, на котором практикуются молодые специалисты, ознакомился Николай Снопков. Подобные учебные центры он назвал центрами будущего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снопков посетил Центр производственных технологий MAZ Weichai-2

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Экономика Беларуси будет развиваться только на основе новых производительных сил, которые включают три составляющие: инновации, технологии и человеческий капитал. Вот мы сегодня все эти три составляющие увидели здесь. Поэтому за такими учреждениями – будущее развития экономики, машиностроения, автомобилестроения. И чем больше будут развиваться такие учреждения, тем гарантированнее у нас будет развиваться человеческий капитал. А значит, инновации и технологии.

# Предприятия Беларуси

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