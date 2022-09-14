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Игорь Сергеенко возложил цветы к памятнику жертвам польских репрессий в Берёзе

14 сентября 2022 11:44
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Новости Беларуси. Очки дополненной реальности и копия реального карцера. В Березе презентовали новую экспозицию музея концлагеря Береза-Картузская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игорь Сергеенко возложил цветы к памятнику жертвам польских репрессий в Берёзе-1

Он существовал на территории Западной Беларуси с 1934 года по 17 сентября 1939-го. Там удерживали тех, кто противился польской власти. Узниками стали, по разным оценкам, от 8 до 10 тысяч человек.  

Игорь Сергеенко возложил цветы к памятнику жертвам польских репрессий в Берёзе-4

Сегодня там побывал глава Администрации Президента. Игорь Сергеенко возложил цветы к памятнику жертвам польских репрессий, а также ознакомился с экспозицией, которая расположилась в исторически точном месте тюрем. Для посетителей открыты три зала.  

Игорь Сергеенко возложил цветы к памятнику жертвам польских репрессий в Берёзе-7

В одном из них находятся артефакты и интерактивные плазмы с историческими фактами, а другие в точности повторяют карцер и тюремную камеру. Очки виртуальной реальности воспроизводят эпизод со сторожевой вышки и карцера для провинившихся. Пытки для заключенных в концлагере отличались особой жестокостью, а порядки были бесчеловечными.  

Игорь Сергеенко возложил цветы к памятнику жертвам польских репрессий в Берёзе-10

Галина Кравчук, старший научный сотрудник Березовского районного краеведческого музея:  
Сам лагерь прекратил свое существование 17 сентября. Каким образом? В ночь с 17 на 18 сентября полицейские просто оставили лагерь, и уже на утро ворота лагеря открыли жители нашего города. В лагере сидели и украинцы. Естественно, сидели и белорусы. Сидели и поляки, сидели и евреи. Их, видно, объединяла одна цель – это свобода. Что им давало силы, чтобы пройти через все эти испытания.  

Игорь Сергеенко возложил цветы к памятнику жертвам польских репрессий в Берёзе-13

Также в Березе обсудили вопросы сохранения историко-культурного наследия. В частности, консервация руин Картезианского монастыря XIX века и въездной брамы усадьбы графов Пусловских в деревне Пески. Также планируется создание нового мемориала на Бронной горе, где фашисты расстреляли более 50 тысяч мирных жителей, 17 тысяч из которых дети.  

# История # общество # Галина Кравчук # Игорь Сергеенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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