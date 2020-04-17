Игорь Петришенко: «Медикам установлены доплаты в зависимости от занимаемой должности»
Новости Беларуси. Тема оказания материального поощрения медикам, в частности дополнительных надбавок за их работу, 17 апреля стала одной из главных на встрече коллектива 11-й подстанции скорой помощи с заместителем премьер-министра Игорем Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь трудится сотня специалистов, которые ежедневно оказывают неотложную помощь по первому же вызову. Коллектив молодой и сплоченный, отметил вице-премьер, а это сегодня самое главное: спокойствие и сдержанность в работе.
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Игорь Петришенко пообщался с трудовым коллективом, оценил бытовые условия и методы индивидуальной защиты медиков – костюмы, наличие масок и перчаток, а также дезинфекторов. Внимание уделили и технической стороне, которая сегодня должна быть серьезным подспорьем в работе. И, конечно же, финансовая составляющая.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Для того, чтобы в сложившихся условиях работники чувствовали соответствующую материальную поддержку со стороны государства, по поручению нашего Президента было принято соответствующее решение. Медикам установлены доплаты в зависимости от занимаемой должности, будь то средний медицинский персонал или врачи.
Все на рабочих местах, со многими я беседовал. И даже те подходящие отпуска, которые у них очередные, – они написали заявления, перенесли свои отпуска, чтобы на рабочем месте столько, сколько надо, не считаясь с личным временем, выполнять те задачи, которые есть, чтобы немножко снижать нагрузку на своих коллег. То есть люди организованы, моральная поддержка очень мощная.
Финансовую поддержку получат порядка 20,5 тысяч медиков. Это касается работников здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с инфекциями, в том числе и поликлинических отделений.