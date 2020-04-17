Игорь Петришенко: «Медикам установлены доплаты в зависимости от занимаемой должности»

Новости Беларуси. Тема оказания материального поощрения медикам, в частности дополнительных надбавок за их работу, 17 апреля стала одной из главных на встрече коллектива 11-й подстанции скорой помощи с заместителем премьер-министра Игорем Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь трудится сотня специалистов, которые ежедневно оказывают неотложную помощь по первому же вызову. Коллектив молодой и сплоченный, отметил вице-премьер, а это сегодня самое главное: спокойствие и сдержанность в работе. От 300 до 4000 рублей. Стало известно, какие надбавки к зарплатам получат белорусские врачи Игорь Петришенко пообщался с трудовым коллективом, оценил бытовые условия и методы индивидуальной защиты медиков – костюмы, наличие масок и перчаток, а также дезинфекторов. Внимание уделили и технической стороне, которая сегодня должна быть серьезным подспорьем в работе. И, конечно же, финансовая составляющая.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Для того, чтобы в сложившихся условиях работники чувствовали соответствующую материальную поддержку со стороны государства, по поручению нашего Президента было принято соответствующее решение. Медикам установлены доплаты в зависимости от занимаемой должности, будь то средний медицинский персонал или врачи. Все на рабочих местах, со многими я беседовал. И даже те подходящие отпуска, которые у них очередные, – они написали заявления, перенесли свои отпуска, чтобы на рабочем месте столько, сколько надо, не считаясь с личным временем, выполнять те задачи, которые есть, чтобы немножко снижать нагрузку на своих коллег. То есть люди организованы, моральная поддержка очень мощная.