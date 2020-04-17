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Игорь Петришенко: «Медикам установлены доплаты в зависимости от занимаемой должности»

17 апреля 2020 17:08
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Новости Беларуси. Тема оказания материального поощрения медикам, в частности дополнительных надбавок за их работу, 17 апреля стала одной из главных на встрече коллектива 11-й подстанции скорой помощи с заместителем премьер-министра Игорем Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Петришенко: «Медикам установлены доплаты в зависимости от занимаемой должности»-1

Здесь трудится сотня специалистов, которые ежедневно оказывают неотложную помощь по первому же вызову. Коллектив молодой и сплоченный, отметил вице-премьер, а это сегодня самое главное: спокойствие и сдержанность в работе.

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Игорь Петришенко пообщался с трудовым коллективом, оценил бытовые условия и методы индивидуальной защиты медиков – костюмы, наличие масок и перчаток, а также дезинфекторов. Внимание уделили и технической стороне, которая сегодня должна быть серьезным подспорьем в работе. И, конечно же, финансовая составляющая.

Игорь Петришенко: «Медикам установлены доплаты в зависимости от занимаемой должности»-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Для того, чтобы в сложившихся условиях работники чувствовали соответствующую материальную поддержку со стороны государства, по поручению нашего Президента было принято соответствующее решение. Медикам установлены доплаты в зависимости от занимаемой должности, будь то средний медицинский персонал или врачи.

Все на рабочих местах, со многими я беседовал. И даже те подходящие отпуска, которые у них очередные, – они написали заявления, перенесли свои отпуска, чтобы на рабочем месте столько, сколько надо, не считаясь с личным временем, выполнять те задачи, которые есть, чтобы немножко снижать нагрузку на своих коллег. То есть люди организованы, моральная поддержка очень мощная.

Игорь Петришенко: «Медикам установлены доплаты в зависимости от занимаемой должности»-7

Финансовую поддержку получат порядка 20,5 тысяч медиков. Это касается работников здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с инфекциями, в том числе и поликлинических отделений.

Игорь Петришенко: «Медикам установлены доплаты в зависимости от занимаемой должности»-10

# Коронавирус # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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