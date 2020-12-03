Как волшебники воплощаем желания. Как встретят Новый год дети, которые находятся в больнице?

Новости Беларуси. В Минской области продолжают работать общественные приемные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С жителями региона встречаются депутаты, представители райисполкомов и общественных объединений. Вместе они обсуждают как личные вопросы, так и развитие районов.

Очередная встреча прошла в Клецке. На вопросы жителей района отвечали представители общественных организаций и профсоюзов. Причем как лично, так и по телефону.

Среди тем и подготовка к новогодним праздникам.

Точнее, жителей интересует, какие благотворительные акции пройдут в городе и как можно подарить праздник детям, которые проведут Рождество и Новый год в больнице.