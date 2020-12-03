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Как волшебники воплощаем желания. Как встретят Новый год дети, которые находятся в больнице?

03 декабря 2020 13:58
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Новости Беларуси. В Минской области продолжают работать общественные приемные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С жителями региона встречаются депутаты, представители райисполкомов и общественных объединений. Вместе они обсуждают как личные вопросы, так и развитие районов.

Как волшебники воплощаем желания. Как встретят Новый год дети, которые находятся в больнице?-1

Очередная встреча прошла в Клецке. На вопросы жителей района отвечали представители общественных организаций и профсоюзов. Причем как лично, так и по телефону.

Среди тем и подготовка к новогодним праздникам.

Точнее, жителей интересует, какие благотворительные акции пройдут в городе и как можно подарить праздник детям, которые проведут Рождество и Новый год в больнице.

Как волшебники воплощаем желания. Как встретят Новый год дети, которые находятся в больнице?-4

Ольга Брановицкая, председатель Клецкой районной организации «Белая Русь»:
Будет у нас организована акция «Елочка желаний». Эти елочки будут размещены в детском отделении нашей больницы. И детки, которые будут находиться там в новогоднюю ночь и в Рождество, они будут рисовать свои желания для Деда Мороза, загадывать и вешать на эту елочку. А уже наша задача как волшебников будет воплотить эти желания, то есть сделать их желания явью.

Следующие общественные приемы пройдут в субботу, 5 декабря, во всех районах Минской области.

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# Новый год # общество # Ольга Брановицкая # Фотофакт

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