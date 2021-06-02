Генпрокуратура Беларуси хочет допросить бывшего президента Литвы Адамкуса по делу о геноциде

Новости Беларуси. Генпрокуратура Беларуси направила запрос в Литву об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде и хочет допросить Валдаса Адамкуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экс-президент этой страны проверяется на причастность к деятельности батальонов, которые проводили карательные операции на территории Беларуси в 1944 году.

Эдуард Скуратов, старший прокурор Генеральной прокуратуры Беларуси:

Следствие проверяет информацию о том, что в штаб так называемой Армии обороны Отечества, присягнув добровольно, поступил на службу в качестве порученца Минского мясника Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс, впоследствии сменивший имя на Валдас Адамкус. После освобождения белорусских и литовских земель от немецко-фашистских захватчиков часть карателей добровольческих подразделений, в том числе Минский мясник и Валдас Адамкус, скрылись на территории Германии. Позднее Минского мясника признали виновным в массовых убийствах и заочно приговорили к смертной казни приговором Верховного суда Литовской ССР. Однако США не удовлетворили запрос о его выдаче. В распоряжении следствия есть список с фамилиями и именами членов 2-го литовского батальона, а также фотоизображения его отдельных участников. Сейчас нам необходимо получить дополнительные сведения о совершенных на территории БССР фактах геноцида по отношению к мирным жителям.

Антанас Импулявичюс по прозвищу Минский мясник руководил 2-м литовским батальоном. Он был сформирован из добровольцев, проживавших на территории современной Литвы. Каратели этого формирования на территории Минска, Минской и Брестской областей зверски расправились с десятками тысяч невинных людей. По данным Генпрокуратуры, в результате геноцида на территории БССР погибли свыше 2 миллионов человек.