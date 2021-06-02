Окончил техникум, Горецкую академию и вернулся обратно. Этот преподаватель работает в аграрном колледже уже 37 лет

Новости Беларуси. Повышение урожайности, увеличение надоев в хозяйствах – как добиться всего этого без практики? Учащиеся колледжа во все времена больше времени проводили на фермах и в полях, нежели в кабинетах. Франц Юлианович и сам окончил техникум, отучился в Горецкой академии и вернулся сюда преподавать, сообщили в программе « Центральный регион » на СТВ. Лично участвовал в закладке сада.

Франц Адамович, преподаватель Марьиногорского аграрно-технического колледжа имени В. Е. Лобанка:

Я работаю с 1984 года, уже прошло 37 лет. За это время, конечно, много чего изменилось – в основном, в лучшую сторону. Улучшилась материально-техническая база, созданы все условия, чтобы учащиеся получали соответствующие навыки обучения, теоретические и практические. Человек не зря жизнь прожил, если он посадил сад, вырастил сына и построил дом. Для того чтобы люди помнили, и в целом оставить след. Каждый человек должен в своей жизни оставить какой-то след, правильно?