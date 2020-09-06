Игорь Додон: кто-то критикует Батьку в Беларуси, а он это не разрушал, он умножал

Новости Беларуси. Молдавский президент поставил в пример работу Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отвечая на вопросы в прямом эфире, Игорь Додон заявил, что последние 30 лет Молдова разрушала свой экономический потенциал. В качестве положительного примера он привел Беларусь.
Игорь Додон, президент Молдовы:
За последние 30 лет, к сожалению, – ну, были разные этапы, где было лучше – мы разрушали этот экономический потенциал. Для того, чтобы его вернуть хотя бы на тот уровень – мы на 70-80 % сейчас находимся от уровня, когда мы вышли из Советского Союза. То есть на 20 % ниже, потому что мы все это разрушали. Вот кто-то критикует Батьку в Беларуси, а он это не разрушал, он умножал.