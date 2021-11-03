«И Мележ, и Быков остаются в топе». Насколько развита культура чтения у белорусов?

Новости Беларуси. Беларусь в топе самых читающих стран СНГ. Четверть наших сограждан хотя бы раз в день обращаются к книге. Это данные социсследования, проведенного в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Книжную культуру обсудили за круглым столом представители Министерства информации и Национальной библиотеки. Участие приняли социологи, писатели и издатели. Как показал проведенный опрос, в среднем чтению белорусы отдают семь часов в неделю, а самая читающая группа – молодежь. Выяснили социологи, что современному библиофилу даже не столь важно, сколько стоит книга, сколько ее содержание.

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

Читают белорусскую классику. И, как бы парадоксально это ни звучало, и Колас, и Купала, и Мележ, и Быков остаются в топе тех авторов, которые пользуются интересом и популярностью. Причем важно, что не только белорусские авторы, но и в целом белорусскоязычная литература тоже пользуется спросом. Игорь Бузовский: «Можно читать и низкопробную литературу, и комиксы, можно открывать учебник и считать это чтением» – подробности здесь.

Любопытно, что читатели по-прежнему отдают предпочтение печатным вариантам книги. К слову, число издательств в стране выросло. Свою нишу занимают и аудиокниги. И это неудивительно. Формат диктует время. Цифровая среда – сегодня и важная составляющая работы библиотек.

Оксана Книжникова, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Мы в Национальной библиотеке, помимо того, что обладаем большим ресурсом книжного фонда (более 10 миллионов), предоставляем доступ к виртуальному читальному залу. Время поменялось, стал востребован этот ресурс. И мы рады, что можем быть полезны нашим читателям, пользователем, в том числе в плане нашего развития, ухода в цифровую среду, так как это неизбежно. Безусловно, читать нужно, нужно воспитывать нашего читателя. И воспитывать нужно с самого детского возраста. Это прежде всего должно идти из семьи.