Людмила Степанова, кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры прикладной психологии БГПУ им.М.Танка на СТВ

Раньше девочки и мальчики учились раздельно. Со временем от такой практики решили отойти. На Ваш взгляд: плюсы и минусы совместного обучения?

Людмила Степанова, старший преподаватель кафедры прикладной психологии БГПУ им.М.Танка, кандидат психологических наук:

Если говорить о плюсах, то стоит отметить, что когда мальчики и девочки находятся в одной среде (мужской или женской), они чувствуют себя как-то более расслабленно, более уверенно, не стесняются. Особенно это касается подросткового возраста, когда «не знаешь, куда себя деть», думаешь, что тебя засмеют. Но с другой стороны, если говорить о минусах раздельного обучения, всё же оно направлено на то, что и предметы там тоже несколько разные. Для девочек всё же было больше на домашнюю сферу. Домоводство. Мальчиков ориентировали в иную сферу. Для девочек было важно эстетическое воспитание: языки, литература. Мальчикам больше давали точные науки - физика, математика, химия. А что делать мальчику, у которого нету склонности к физике и математике? У него интерес только к литературе. Он себя там ощущает «белой вороной». Он не такой, как все. Или же девочка: ей хочется больше математики, а ей все больше - литература, домоводства. А ей это не совсем близко. Поэтому совместное обучение позволял открывать для себя действительно равные возможности. Когда идет раздельное обучение, мальчики и девочки ориентированы на разные профессии. Наше современное общество не ведет такого жесткого разделения на мужские и женские профессии. Совместное обучение позволяет детям учиться взаимодействовать друг с другом.