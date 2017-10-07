«Душа тянется к деревне, родились, выросли здесь»: как живут современные «властелины села»

«Рубить дрова» – после такого сюжета звучит кощунственно. Но жизнь в деревне заставляет это делать умело, так же ловко, как запрягать и распрягать коня, предугадывать погоду без… Дмитрия Рябова, по народным приметам. В общем, быть «властелином села»! Наш специальный корреспондент Анастасия Дехтяр не просто посмотрела, но и влилась в крестьянскую жизнь.
Анастасия Дехтяр, СТВ:
В каждом агрогородке или деревне есть свой штаб разведки или информбюро. И это, конечно же, магазин райпо… Здравствуйте, вы знаете, кто в ваших Бильдюгах «властелин села»?
Продавец:
Семья Молоковых. Хорошие, работящие простые люди.
Здесь и навигаторы не нужны! На так называемой молодежной улице, где в ряд выросли агрокоттеджи-близнецы, дом семейства Молоковых угадывается сразу. Авторский дизайн с сюрреалистичными железными персонажами, стриженый газон, выдает и то, что тут живет четверо детей, приусадебный мини-парк развлечений.
Иван Молоков, житель агрогородка Бильдюги:
Все так сделали. И охранника, чтобы коты не украли мясо. Это пират.
С ранних зорь, когда и петухи еще спят, отец семейства на дворе. В личном хозяйстве настоящий зоопарк.
Иван Молоков:
Дети уговаривали минут 30, но папа съездил в Новополоцк и купил им хаски.
Утки, куры, вьетнамские хряки… Зверское многоголосие: быки-новоселы Властелин и Федя уже подают голодный зов.
Словно в подтверждения их реального господства над сельским бытием, амбициозная семья Молоковых уже два года сражается за титул «Властелин села». А те самые бычки как раз и достались хозяевам в качестве приза.
Женщины на кухне, мужчины по хозяйству. Пока мама с трехлетними двойняшками Аней и Настей да первоклассницей Софьей готовят завтрак, на усиление к отцу во двор выходит старший сын – шестиклассник Никита. Приучать к труду принято в деревне едва ли не с пеленок.
Иван Молоков:
Должны дети быть рабочие, если от нас не возьмут весь труд, что из них вырастет.
История союза односельчан Дианы и Ивана начиналась еще два десятилетия назад. 8-летняя Дина провожала соседа Ваню в армию. А спустя годы судьба привела влюбленных к алтарю. Теперь их семейный стаж 12 лет. За эти годы они успели дважды переехать. Вкусив городской жизни – 5 лет они прожили в Браславе – семья уверенно решила податься восвояси – в агрогородок Бильдюги.
Иван Молоков:
Душа тянется к деревне, все-таки родились, выросли здесь. Захотелось иметь хозяйство. В городе пришел с работы и залег на диван. Неуютно себя чувствуешь, хочется поработать.
Пиццы, хот-доги, салями и прочие заморские деликатесы здесь и даром не нужны.
Иван Молоков:
Захотели детки сала, мы зарезали. Зачем деликатесы, лучше свое: закатки, тушенки сало. Девчонки на картошке живут, сало любят, мясо не любят, только сало. Если в сале видят прослоечку, уже есть не будут.
Владыка топора и повелитель прочего рабочего инвентаря. Настоящий хозяин на селе умеет управляться десятком народных «прылад працы». Чтобы не терять форму, мы приступили к разминке!
Иван Молоков:
Вообще это мужское дерево, но у нас женщины не отстают от мужчин и помогают.
Иван заканчивает утренний обход владений. И сейчас выдаются те редкие минутки с семьей.
Иван Молоков:
Ты мне костюм подготовь на праздник.
Но поле зовет. Отец семейства работает механизатором в местном колхозе. Хоть агрокульминация пошла немного на спад, дел еще невпроворот.
Иван Молоков:
Здорово, мужики! Как дела?
Иван Молоков на работе, однозначно, бывает больше, чем дома. Как известно, один сезон год кормит. Да и сроки диктует несговорчивая погода. Шарковщинский район – белорусская целина. Непростые климатические условия в сочетание с тяжелыми глинистыми почвами словно испытывают местных аграриев. Но и они научились приручать обстоятельства.
Пока папа на работе наматывает круги на поле, Диана занята домашними делами.
А вот Никита, как и свойственно его сверстникам, любитель посидеть в компьютере. Но легкомысленные развлечения не мешают мечтать о серьезном.
Никита Молоков, житель агрогородка Бильдюги:
Я хочу стать археологом! Можно кости динозавров раскапывать. Ездили в Минск на шоу роботов. Бывает, в деревню приезжают аттракционы, развлечения, батуты. Мне в деревне лучше.
И снова семейству средь постоянного круговорота дел выдается минутка собраться всем вместе. Репетиция в местном ДК. Накануне праздника «Властелин села» главный прогон. Не шутки, ведь на республиканском этапе придется отстаивать честь не только семьи, но и всей области.
По аллее к ДК мчится и Иван. Вырвался с работы.
Иван Молоков:
Чтобы успеть все сделать, чтобы начальство не ругалось.
Наступает день Х. В Глубокое съезжаются конкуренты из всех областей померяться силушкой властелинской, да определить, кто настоящий повелитель топора и господин полей! И Молоковы раскрывают все карты. Секрет успеха домашней подготовки –угощения. Домашние «прысмаки» с народным ароматом, ведь путь к сердцу, в том числе и судей, как известно, лежит через желудок!
Все условия в конкурсной программе семейного сельхозпроекта «Властелин села» диктует сельский лад.
В Глубоком Молоковы стали третьими. Триумфатор – семья Литвиных из Минской области. Но праздничные гармошки умолкают, атмосферный шарм шуточных развлечений развеивается, титулы, за которые так яро сражались, забываются. Ведь у каждого из них своя философия победы в этой жизни.
Иван Молоков:
Самое главное мое достижение – это моя семья.
Диана Молокова, житель агрогородка Бильдюги:
Даже пилить с мужем бревно, если мы будем один в одну сторону, другой в другую, ничего не выйдет. А когда дружно, сплоченно, то и получается.
Иван Молоков:
Умение нам передали деды, жившие в деревне, ну а тут просто усилие и стремление к победе. Никогда нельзя опускать руки.
Диана Молокова:
Любить трудиться, работать.
Иван Молоков:
Хотим свозить на море детей, в Юрмалу. Сделали уже визы.
По сути, все они и есть «властелины села», покорившие сельский быт своим трудом, любовью и смелыми взглядами на безграничное поле сельских забот.