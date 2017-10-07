«Душа тянется к деревне, родились, выросли здесь»: как живут современные «властелины села»

«Рубить дрова» – после такого сюжета звучит кощунственно. Но жизнь в деревне заставляет это делать умело, так же ловко, как запрягать и распрягать коня, предугадывать погоду без… Дмитрия Рябова, по народным приметам. В общем, быть «властелином села»! Наш специальный корреспондент Анастасия Дехтяр не просто посмотрела, но и влилась в крестьянскую жизнь.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

В каждом агрогородке или деревне есть свой штаб разведки или информбюро. И это, конечно же, магазин райпо… Здравствуйте, вы знаете, кто в ваших Бильдюгах «властелин села»?

Продавец:

Семья Молоковых. Хорошие, работящие простые люди.

Здесь и навигаторы не нужны! На так называемой молодежной улице, где в ряд выросли агрокоттеджи-близнецы, дом семейства Молоковых угадывается сразу. Авторский дизайн с сюрреалистичными железными персонажами, стриженый газон, выдает и то, что тут живет четверо детей, приусадебный мини-парк развлечений.

Иван Молоков, житель агрогородка Бильдюги:

Все так сделали. И охранника, чтобы коты не украли мясо. Это пират.

С ранних зорь, когда и петухи еще спят, отец семейства на дворе. В личном хозяйстве настоящий зоопарк.

Иван Молоков:

Дети уговаривали минут 30, но папа съездил в Новополоцк и купил им хаски.

Утки, куры, вьетнамские хряки… Зверское многоголосие: быки-новоселы Властелин и Федя уже подают голодный зов.

Словно в подтверждения их реального господства над сельским бытием, амбициозная семья Молоковых уже два года сражается за титул «Властелин села». А те самые бычки как раз и достались хозяевам в качестве приза.

Женщины на кухне, мужчины по хозяйству. Пока мама с трехлетними двойняшками Аней и Настей да первоклассницей Софьей готовят завтрак, на усиление к отцу во двор выходит старший сын – шестиклассник Никита. Приучать к труду принято в деревне едва ли не с пеленок.

Иван Молоков:

Должны дети быть рабочие, если от нас не возьмут весь труд, что из них вырастет.

История союза односельчан Дианы и Ивана начиналась еще два десятилетия назад. 8-летняя Дина провожала соседа Ваню в армию. А спустя годы судьба привела влюбленных к алтарю. Теперь их семейный стаж 12 лет. За эти годы они успели дважды переехать. Вкусив городской жизни – 5 лет они прожили в Браславе – семья уверенно решила податься восвояси – в агрогородок Бильдюги.

Иван Молоков:

Душа тянется к деревне, все-таки родились, выросли здесь. Захотелось иметь хозяйство. В городе пришел с работы и залег на диван. Неуютно себя чувствуешь, хочется поработать.

Пиццы, хот-доги, салями и прочие заморские деликатесы здесь и даром не нужны.

Иван Молоков:

Захотели детки сала, мы зарезали. Зачем деликатесы, лучше свое: закатки, тушенки сало. Девчонки на картошке живут, сало любят, мясо не любят, только сало. Если в сале видят прослоечку, уже есть не будут.

Владыка топора и повелитель прочего рабочего инвентаря. Настоящий хозяин на селе умеет управляться десятком народных «прылад працы». Чтобы не терять форму, мы приступили к разминке!

Иван Молоков:

Вообще это мужское дерево, но у нас женщины не отстают от мужчин и помогают.

Иван заканчивает утренний обход владений. И сейчас выдаются те редкие минутки с семьей.

Иван Молоков:

Ты мне костюм подготовь на праздник.

Но поле зовет. Отец семейства работает механизатором в местном колхозе. Хоть агрокульминация пошла немного на спад, дел еще невпроворот.

Иван Молоков:

Здорово, мужики! Как дела?

Иван Молоков на работе, однозначно, бывает больше, чем дома. Как известно, один сезон год кормит. Да и сроки диктует несговорчивая погода. Шарковщинский район – белорусская целина. Непростые климатические условия в сочетание с тяжелыми глинистыми почвами словно испытывают местных аграриев. Но и они научились приручать обстоятельства.

Пока папа на работе наматывает круги на поле, Диана занята домашними делами.

А вот Никита, как и свойственно его сверстникам, любитель посидеть в компьютере. Но легкомысленные развлечения не мешают мечтать о серьезном.

Никита Молоков, житель агрогородка Бильдюги:

Я хочу стать археологом! Можно кости динозавров раскапывать. Ездили в Минск на шоу роботов. Бывает, в деревню приезжают аттракционы, развлечения, батуты. Мне в деревне лучше.

И снова семейству средь постоянного круговорота дел выдается минутка собраться всем вместе. Репетиция в местном ДК. Накануне праздника «Властелин села» главный прогон. Не шутки, ведь на республиканском этапе придется отстаивать честь не только семьи, но и всей области.

По аллее к ДК мчится и Иван. Вырвался с работы.

Иван Молоков:

Чтобы успеть все сделать, чтобы начальство не ругалось.

Наступает день Х. В Глубокое съезжаются конкуренты из всех областей померяться силушкой властелинской, да определить, кто настоящий повелитель топора и господин полей! И Молоковы раскрывают все карты. Секрет успеха домашней подготовки –угощения. Домашние «прысмаки» с народным ароматом, ведь путь к сердцу, в том числе и судей, как известно, лежит через желудок!

Все условия в конкурсной программе семейного сельхозпроекта «Властелин села» диктует сельский лад.

В Глубоком Молоковы стали третьими. Триумфатор – семья Литвиных из Минской области. Но праздничные гармошки умолкают, атмосферный шарм шуточных развлечений развеивается, титулы, за которые так яро сражались, забываются. Ведь у каждого из них своя философия победы в этой жизни.

Иван Молоков:

Самое главное мое достижение – это моя семья.

Диана Молокова, житель агрогородка Бильдюги:

Даже пилить с мужем бревно, если мы будем один в одну сторону, другой в другую, ничего не выйдет. А когда дружно, сплоченно, то и получается.

Иван Молоков:

Умение нам передали деды, жившие в деревне, ну а тут просто усилие и стремление к победе. Никогда нельзя опускать руки.

Диана Молокова:

Любить трудиться, работать.

Иван Молоков:

Хотим свозить на море детей, в Юрмалу. Сделали уже визы.

По сути, все они и есть «властелины села», покорившие сельский быт своим трудом, любовью и смелыми взглядами на безграничное поле сельских забот.