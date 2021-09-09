Фестиваль собрал писателей, поэтов и критиков. В Гомеле стартовали «Славянские литературные дожинки»

Новости Беларуси. Праздник книги и слова. Гомель на три дня стал литературной столицей славянского мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционный 16-й по счету фестиваль «Славянские литературные дожинки» собрал в областном центре писателей, поэтов, критиков из Беларуси, Украины и России. Встреча проходит в формате офлайн, от которого за последние пару лет многие уже успели отвыкнуть. При этом большая часть фестивальных мероприятий запланирована на открытых площадках. Торжественная церемония открытия Литературных дожинок прошла на берегу Сожа.

Василий Дворцов, заместитель председателя правления – генеральный директор Союза писателей России:

Переоценить то, что происходит здесь, на Гомельщине, просто невозможно. Это такой очаг сопротивления бездуховности, беспамятства. Такой очаг, который собирает силы со всего славянства. То, что мы родные, это очень точно. В семье всякое бывает, но превыше всего любовь. Пример любви, братской любви – это «Славянские литературные дожинки».

В год 80-летия начала Великой Отечественной войны славянские писатели обсудят, как сохранять историческую память средствами литературы и искусства. 9 сентября в Гомеле на эту тему прошла международная конференция.