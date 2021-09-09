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Фестиваль собрал писателей, поэтов и критиков. В Гомеле стартовали «Славянские литературные дожинки»

09 сентября 2021 18:25
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Новости Беларуси. Праздник книги и слова. Гомель на три дня стал литературной столицей славянского мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль собрал писателей, поэтов и критиков. В Гомеле стартовали «Славянские литературные дожинки»-1

Традиционный 16-й по счету фестиваль «Славянские литературные дожинки» собрал в областном центре писателей, поэтов, критиков из Беларуси, Украины и России. Встреча проходит в формате офлайн, от которого за последние пару лет многие уже успели отвыкнуть. При этом большая часть фестивальных мероприятий запланирована на открытых площадках. Торжественная церемония открытия Литературных дожинок прошла на берегу Сожа.

Фестиваль собрал писателей, поэтов и критиков. В Гомеле стартовали «Славянские литературные дожинки»-4

Василий Дворцов, заместитель председателя правления – генеральный директор Союза писателей России:
Переоценить то, что происходит здесь, на Гомельщине, просто невозможно. Это такой очаг сопротивления бездуховности, беспамятства. Такой очаг, который собирает силы со всего славянства. То, что мы родные, это очень точно. В семье всякое бывает, но превыше всего любовь. Пример любви, братской любви – это «Славянские литературные дожинки».

В год 80-летия начала Великой Отечественной войны славянские писатели обсудят, как сохранять историческую память средствами литературы и искусства. 9 сентября в Гомеле на эту тему прошла международная конференция.

Фестиваль собрал писателей, поэтов и критиков. В Гомеле стартовали «Славянские литературные дожинки»-7

Анатолий Мироненко, председатель Союза писателей Украины:
Мы долгое время считали, что мы победители, это стало нормой. Но вдруг начали переписывать сам факт того, что мы победители. Поэтому нам надо очень серьезно сегодня над этим работать и уделять внимание молодежи. Потому что факты есть факты, но есть ложная сторона фактов, ее нам сегодня показывают, показывают антифакты. Говорят, что это не наша победа, это какая-то коллективная победа. А ведь столько жертв, столько усилий, неимоверной ценой мы этого достигали. Наши деды, отцы положили все, чтобы мы сегодня могли мирно жить, дышать свободно. Поэтому я думаю, что более актуальной темы нет.

Фестиваль собрал писателей, поэтов и критиков. В Гомеле стартовали «Славянские литературные дожинки»-10

По итогам конференции будет принята резолюция о недопущении популяризации фашизма в славянских странах. 10 сентября фестиваль продолжится на родине Кирилла Туровского в Житковичах.

# Фестиваль # общество # Василий Дворцов # Анатолий Мироненко # Фотофакт

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