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Совместная встреча лидеров ШОС и ОДКБ пройдёт 17 сентября в Душанбе

16 сентября 2021 14:12
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Противодействие угрозам безопасности в мире продолжат обсуждать в Душанбе 17 сентября. Там состоится юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместная встреча лидеров ШОС и ОДКБ пройдёт 17 сентября в Душанбе-1

В числе полноправных членов организации ее основатели – Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан, а также присоединившиеся в 2017 году Индия и Пакистан. Беларусь же в статусе наблюдателя.

На завтра запланировано и совместное заседание участников ШОС и ОДКБ.

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# Международное сотрудничество # общество # Фотофакт

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