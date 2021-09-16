Совместная встреча лидеров ШОС и ОДКБ пройдёт 17 сентября в Душанбе

Противодействие угрозам безопасности в мире продолжат обсуждать в Душанбе 17 сентября. Там состоится юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Противодействие угрозам безопасности в мире продолжат обсуждать в Душанбе 17 сентября. Там состоится юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В числе полноправных членов организации ее основатели – Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан, а также присоединившиеся в 2017 году Индия и Пакистан. Беларусь же в статусе наблюдателя.
На завтра запланировано и совместное заседание участников ШОС и ОДКБ.
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