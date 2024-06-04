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Иерей Артемий Кирко: воспитываем в семинаристах, что значит быть человеком

04 июня 2024 14:15
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В программе «Прикосновение к свету» встретились в стенах Минской духовной семинарии с иереем Артемием Кирко.

Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Что главное воспитывает семинария в своих студентах?

Иерей Артемий Кирко: воспитываем в семинаристах, что значит быть человеком-1

Артемий Кирко, проректор по воспитательной работе Минской духовной семинарии:
Минская духовная семинария, преподаватели, дежурные помощники, сотрудники семинарии воспитывают в студентах и параллельно воспитываются сами, что значит быть человеком, христианином в современном мире. Воспитываем все то по мере сил, о чем говорится в Евангелие: доброе отношение друг к другу, человеческое отношение друг к другу. И потихоньку стремимся к тому, чтобы иметь любовь к ближним и ко всем людям, которые нас окружают.

Подробности в видеоматериале.

# Религия # общество # Олег Лепешенков

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