Иерей Артемий Кирко: воспитываем в семинаристах, что значит быть человеком

Артемий Кирко, проректор по воспитательной работе Минской духовной семинарии:

Минская духовная семинария, преподаватели, дежурные помощники, сотрудники семинарии воспитывают в студентах и параллельно воспитываются сами, что значит быть человеком, христианином в современном мире. Воспитываем все то по мере сил, о чем говорится в Евангелие: доброе отношение друг к другу, человеческое отношение друг к другу. И потихоньку стремимся к тому, чтобы иметь любовь к ближним и ко всем людям, которые нас окружают.

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