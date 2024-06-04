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Двух белорусов с квадрокоптерами задержали на границе с Литвой

04 июня 2024 13:38
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Нарушители на границе с Литвой. Минувшей ночью гродненские пограничники задержали двух белорусов. В их автомобиле были обнаружены квадрокоптеры, 18 аккумуляторных батарей, ноутбук и радиостанция.

Двух белорусов с квадрокоптерами задержали на границе с Литвой-1

Уже установлено, что один из мужчин привлекался к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Второй злоумышленник был неоднократно привлечен к ответственности за нарушение законодательства о государственной границе.

Двух белорусов с квадрокоптерами задержали на границе с Литвой-4

При осмотре мест проживания нарушителей выявлена мастерская, в которой находился целый «арсенал»: различные микросхемы, гарнитуры, антенны, GPS-трекеры, аккумуляторы к беспилотникам и зарядные устройства. Все предметы изъяты военнослужащими Гродненской погрангруппы. Начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима.

Двух белорусов с квадрокоптерами задержали на границе с Литвой-7

Напомним, с 1 апреля вступил в силу указ, запрещающий ввоз, хранение, эксплуатацию и изготовление дронов, а также использование воздушного пространства без надлежащего разрешения.

# Государственная граница Беларуси # общество

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