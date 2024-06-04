Двух белорусов с квадрокоптерами задержали на границе с Литвой

Нарушители на границе с Литвой. Минувшей ночью гродненские пограничники задержали двух белорусов. В их автомобиле были обнаружены квадрокоптеры, 18 аккумуляторных батарей, ноутбук и радиостанция.

Уже установлено, что один из мужчин привлекался к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Второй злоумышленник был неоднократно привлечен к ответственности за нарушение законодательства о государственной границе.

При осмотре мест проживания нарушителей выявлена мастерская, в которой находился целый «арсенал»: различные микросхемы, гарнитуры, антенны, GPS-трекеры, аккумуляторы к беспилотникам и зарядные устройства. Все предметы изъяты военнослужащими Гродненской погрангруппы. Начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима.