«Традиционно у нас порядка 30-35 работ приходит». Открыт приём заявок на кинофестиваль «Евразия.DOC»

По традиции организаторы форума предлагают злободневные темы, волнующие многих. Это Год исторической памяти, столетие СССР, а также сущность информационных войн. Также организаторы ждут работы в жанре расследования с ответом на более чем острый вопрос: кому и зачем нужно возрождение нацизма? В фильмах будут отражены и другие темы. Человек и его судьба в меняющемся мире по-прежнему является одной из главных и вызывает особый интерес у зрителя.

Андрей Кривошеев, исполнительный директор фестиваля «Евразия.DOC»:

У нас традиционно есть жанр «Судьба человека», «Герой нашего времени». Традиционно у нас порядка 30-35 работ приходит именно в этом жанре, и мы выделяем его как отдельный. Ну и естественно то, что интересно молодежи. Молодежная тематика – есть у нас отдельный конкурс, который называется «Евразия.DOC: 4 минуты».

В 2022 году обновится состав жюри, участников также ждут новые призы. В первую очередь от меценатов – это фотоаппараты и другая техника для молодых авторов. Остались в том числе традиционные спецпризы – от постоянного комитета Союзного государства и Министерства информации Беларуси. Фестиваль «Евразия.DOC» пройдет с 3 по 7 октября. По опыту прошлых лет, площадками станут Минск и Смоленск.