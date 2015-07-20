Минская служба МЧС объявила селфи-конкурс ко Дню пожарной службы

Новости Беларуси. Столичная служба МЧС объявило селфи-конкурс ко Дню пожарной службы. В конкурсе оригинальных поздравлений уже приняли участие десятки минчан. Фото или видео – каждый выбирает формат, в котором силен.

Селфи-поздравление нужно разместить в любой социально сети с хэштегом «хэппи МЧС».

Победителя ждет по-настоящему экстремальный приз. Конкурс финиширует 25 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Павел Филимонов, начальник центра пропаганды и социокультурной деятельности Минского городского управления МЧС:

Кто победит, приедет к нам в подразделение, почувствует себя настоящим спасателем, поднимется на высоты. Все секреты рассказывать не будет, потому что, действительно, будет экстремально и круто. Главное, чтобы хватило смелости. А так, в принципе, я думаю, что подарок понравится победителю.