Бесплатные юридические консультации проведут 26 июня по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси

Новости Беларуси. 26 июня белорусские адвокаты проведут бесплатные консультации для малоимущих граждан по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобные мероприятия проводятся в республике регулярно. В частности, бесплатные юридические консультации нуждающиеся граждане в 2018 году получат также 28 сентября – по случаю Дня пожилых людей, 30 ноября – ко Дню юриста. Как правило, людей интересуют вопросы, связанные с исчислением стажа при выходе на пенсию, трудоустройством, социальной поддержкой, наследством.