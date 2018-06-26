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Бесплатные юридические консультации проведут 26 июня по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси

26 июня 2018 06:37
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Новости Беларуси. 26 июня белорусские адвокаты проведут бесплатные консультации для малоимущих граждан по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бесплатные юридические консультации проведут 26 июня по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси-1

Подобные мероприятия проводятся в республике регулярно. В частности, бесплатные юридические консультации нуждающиеся граждане в 2018 году получат также 28 сентября – по случаю Дня пожилых людей, 30 ноября – ко Дню юриста. Как правило, людей интересуют вопросы, связанные с исчислением стажа при выходе на пенсию, трудоустройством, социальной поддержкой, наследством.

# Консультация юриста # общество # Фотофакт

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