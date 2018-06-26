У этих стран есть, чему учиться: Международные соревнования «Снайперский рубеж-2018» пройдут под Брестом

Новости Беларуси. 20 стран подтвердили свое участие в «Снайперском рубеже-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта армейская международная игра пройдет в Беларуси впервые.

Снайперов со всего мира в конце июля-начале августа объединит полигон под Брестом. Ожидается, что к этому времени количество сборных-участниц может увеличиться до 30.

На предыдущих подобных конкурсах снайперов в Казахстане белорусская команда неизменно занимала призовые места. Особенностью грядущей игры станет единое для всех оружие – винтовка СВД и пистолет Макарова.