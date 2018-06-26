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У этих стран есть, чему учиться: Международные соревнования «Снайперский рубеж-2018» пройдут под Брестом

26 июня 2018 06:29
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Новости Беларуси. 20 стран подтвердили свое участие в «Снайперском рубеже-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта армейская международная игра пройдет в Беларуси впервые.

У этих стран есть, чему учиться: Международные соревнования «Снайперский рубеж-2018» пройдут под Брестом-1

Снайперов со всего мира в конце июля-начале августа объединит полигон под Брестом. Ожидается, что к этому времени количество сборных-участниц может увеличиться до 30.

На предыдущих подобных конкурсах снайперов в Казахстане белорусская команда неизменно занимала призовые места. Особенностью грядущей игры станет единое для всех оружие – винтовка СВД и пистолет Макарова. 

У этих стран есть, чему учиться: Международные соревнования «Снайперский рубеж-2018» пройдут под Брестом-4

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Вот это реальные соревнования, на которых можно посмотреть, правильно ли выработана методика в подготовке снайперов, и по тому ли мы пути идем. Это даст сравнение. Одна-две-три страны, вы понимаете, не дает того, что необходимо. А вот в таком разнообразии, причем это страны, которые ведут боевые действия, – них есть чему учиться.

«Снайперский рубеж» – один из важнейших конкурсов в программе Армейских международных игр, которые в 2018 году пройдут на территории семи стран: помимо Беларуси, игры примут полигоны России, Китая, Казахстана, Армении, Азербайджана и Ирана. 

У этих стран есть, чему учиться: Международные соревнования «Снайперский рубеж-2018» пройдут под Брестом-7

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Вадим Денисенко # Фотофакт

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