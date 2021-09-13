Идеальная длина – миди. Как выбрать базовое осеннее пальто?

Пришла подруга-осень и сфокусировала взгляды на верхней одежде. Лучшая инвестиция – миди. Но если вы сомневаетесь и не знаете, какая длина ваша, следующий лайфхак не будет лишним.

Анна Ботян, стилист:

Находите самую широкую часть икры и чуть-чуть ниже самой широкой части икры — это базовое идеальное пальто. Если у вас есть базовое пальто, вы можете приобрести себе яркое. Модные цвета – это зеленый, фуксия, розовый, оранжевый, желтый цвет, как вам хочется. Стоит обращать внимание на принты. Это может быть базовый принт в клетку или полоску.