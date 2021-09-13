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Идеальная длина – миди. Как выбрать базовое осеннее пальто?

13 сентября 2021 07:54
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Пришла подруга-осень и сфокусировала взгляды на верхней одежде. Лучшая инвестиция – миди. Но если вы сомневаетесь и не знаете, какая длина ваша, следующий лайфхак не будет лишним.

Идеальная длина – миди. Как выбрать базовое осеннее пальто?-1

Анна Ботян, стилист:
Находите самую широкую часть икры и чуть-чуть ниже самой широкой части икры — это базовое идеальное пальто. Если у вас есть базовое пальто, вы можете приобрести себе яркое. Модные цвета это зеленый, фуксия, розовый, оранжевый, желтый цвет, как вам хочется. Стоит обращать внимание на принты. Это может быть базовый принт в клетку или полоску.

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# Мода # общество # Анна Ботян # Анастасия Макеева # Фотофакт

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