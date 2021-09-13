Косухи, тренчи и косынки. Рассказываем о главных трендах осени 2021 года

Пришла подруга-осень и сфокусировала взгляды на верхней одежде. На модной вешалке лидируют косухи. Удлиненные и укороченные, спокойных и сочных цветов, с молниями и заклепками – бомба сезона.

Анна Ботян, стилист:

Косухи – это уже база. Лучше всего выбирать оверсайз, чтобы мы потом могли без проблем составлять многослойные образы. Мы взяли полюбившиеся нам кардиганы и собрали дедушкин-бабушкин кардиган с летящим платьем, но платье коротенькое, грубые ботинки и сверху добавили перчинку в виде косухи.

Когда погода ласковая, можно пофорсить в пальто-пиджаке – как в офисе, так и на романтичной прогулке. Безупречный вариант с гусиной лапкой мы разбавили приятным голубым оттенком. Верхнюю одежду выбирайте на размер больше, чтобы пододеть худи-свитера и чувствовать себя комфортно в большом городе. Еще один «саундтрек» осени – классический тренч.

Анна Ботян:

Первое – обращайте внимание на ткань. Важно, чтобы она была плотной, желательно с пропиткой, водо- и грязеотталкивающей. Второе – различные детали, например, вот такие погоны, кокетка. Это будет защищать вас от дождя, вода будет красивенько стекать. Тренды этого сезона – это цвет хаки, пыльный голубой. Мы добавили перчинку в виде модной детали – бейсболки. 100 % оставляйте их в своем гардеробе.

Добавьте французского шарма. Вместо шарфа используйте тельняшку. Плащ завязывайте расстегнутым. Такой нехитрый приемчик сделает вас стройнее и расставит нужные акценты на талии – дело в шляпе.

Анна Ботян:

Это стеганая куртка-рубашка, может быть пальто, даже тренч такого оттенка – это тренд, мода, можно похулиганить. Еще один тренд этого сезона, очень крутой – косынки. То, на что можно присмотреться к осени – это различные стеганые жилетки, пуховики-жилетки. Их можете смело надевать в спортивные образы, здесь мы взяли классический костюм.