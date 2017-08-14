И за порядком следить, и зерно убирать: милиционер из Зельвы в отпуске сель за руль комбайна

Новости Беларуси. К уборочной кампании подключаются люди разных профессий. Так, в Зельвенском районе за руль комбайна сел участковый милиционер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На основной работе он сейчас в отпуске. Почему бы и не помочь хозяйству, в котором всю жизнь проработал отец.

Жена Евгения Михуты:

Ну все, хорошего тебе дня, удачной работы. Пока.

С этих слов и начинается каждый трудовой день в этой семье. Правда, обычно жена провожает Евгения Михуту на службу, но последние две недели китель и фуражка мирно висят на вешалке. На период уборочной – участковый милиции в рядах комбайнеров.

Евгений Михута, участковый инспектор милиции отдела внутренних дел Зельвенского райисполкома:

Вчера мы убирали овес, сегодня – рожь. Надо перенастроить.