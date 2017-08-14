И за порядком следить, и зерно убирать: милиционер из Зельвы в отпуске сель за руль комбайна
Новости Беларуси. К уборочной кампании подключаются люди разных профессий. Так, в Зельвенском районе за руль комбайна сел участковый милиционер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На основной работе он сейчас в отпуске. Почему бы и не помочь хозяйству, в котором всю жизнь проработал отец.
Жена Евгения Михуты:
Ну все, хорошего тебе дня, удачной работы. Пока.
С этих слов и начинается каждый трудовой день в этой семье. Правда, обычно жена провожает Евгения Михуту на службу, но последние две недели китель и фуражка мирно висят на вешалке. На период уборочной – участковый милиции в рядах комбайнеров.
Евгений Михута, участковый инспектор милиции отдела внутренних дел Зельвенского райисполкома:
Вчера мы убирали овес, сегодня – рожь. Надо перенастроить.
Параметры в бортовом компьютере заданы. Вперед – на хлебную ниву. По аромату обмолоченного поля, знакомого с детства, парень скучал весь год. Ведь раньше каждый сезон отец-комбайнер брал его с собой на работу. Да и сразу после школы Евгений подрабатывал в этом хозяйстве.
Евгений Михута, участковый инспектор милиции отдела внутренних дел Зельвенского райисполкома:
Можно и заработать, но для меня самого нравится работать на комбайне. Техника нравится, по образованию техник-механик. С детства вырос в данной деревне. Поля знаю за все эти года – каждый камень уже на поле.
Один в поле не воин – они знают точно. С напарником Евгений несколько лет покоряют холмистые просторы. Брали «хлебный» Олимп, становились лучшим молодежным экипажем Зельвенского района.
Александр Ганчар, старший комбайнер КСУП «Каролино»:
Работаем пятый год уже вместе. Лучше помощника не надо. Будем стараться и дальше так работать.
Это уже одни из последних зерновых полей хозяйства – в ближайшее время здесь завершится горячая пора. И, можно сказать, одна четвертая часть каравая хозяйства принадлежит молодежному экипажу Александра и Евгения.
На селекторном совещании Президент потребовал активизировать усилия всех задействованных на уборочной структур. И если не хватает рук, надо привлекать людей со стороны. Кстати, в самом хозяйстве «Каролино» отмечают: от работы милиционера они в двойном плюсе.
Олег Бурдук, директор КСУП «Каролино»:
Естественно, уже по мере его профессии помогает наводить порядок и общественный порядок. Держит и тот самый коллектив, комбайнеров в дисциплине. По нашей просьбе, по просьбе агронома, специалистов, следит и за качеством уборки
Только в Зельвенском районе к уборочной кампании подключились десятки людей не аграрных профессий. Это милиционеры, учителя, сторожа. Дни отдыха они с легкостью меняют на трудовые будни. Ведь это возможность не только заработать немалые деньги, но и заполнить на ближайший год закрома страны.