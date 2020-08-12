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«Люблю наблюдать за ходом уборки, особенно когда 12 комбайнов сразу выходят в поле. Идут как корабли по морю»

12 августа 2020 01:06
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Новости Беларуси. За день караван из 12 комбайнов «Рассвета» им. К. П. Орловского убирает не меньше 200 гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Люблю наблюдать за ходом уборки, особенно когда 12 комбайнов сразу выходят в поле. Идут как корабли по морю»-1

На этом участке парадом командует Галина Хмурович. Единственная женщина в поле уверяет: с такой командой будущий хлеб в надежных руках.

«Люблю наблюдать за ходом уборки, особенно когда 12 комбайнов сразу выходят в поле. Идут как корабли по морю»-4

Галина Хмурович, начальник участка сельхозпредприятия «Рассвет» им. К. П. Орловского:
Хлопцы у меня молодцы, работают слажено. Коллектив послушный, с одного слова понимают, даже с одного жеста, можно сказать. Люблю наблюдать за ходом уборки, особенно когда 12 комбайнов сразу выходят в поле. Идут как корабли по морю.

# Уборочная кампания # общество # Галина Хмурович # Фотофакт

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