«И сильным, и умным нужно быть». Что говорили абитуриенты на дне открытых дверей в Академии МВД

Новости Беларуси. Академия МВД 9 января распахнула свои двери для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тех, кто пришел познакомиться с вузом, ребята разных возрастов – это девятиклассники, которые только задумываются о выборе профессии, ученики кадетских классов, которые уже запланировали поступление в милицейский вуз, а также солдаты срочной службы. Молодые люди не только из Минска, многие приехали из регионов.

Экскурс в профессию начался в главном корпусе академии. Взять отпечатки пальцев, собрать и разобрать оружие, изучить ассортимент специального чемодана криминалиста – лучше узнать об особенностях профессии помогала интерактивная выставка.

В экспозиции представили и форменное обмундирование сотрудников правоохранительных органов.

Анастасия Федорова, абитуриентка:

Мы сами из Гомеля, из Гомельского кадетского училища. Решили посетить, чтобы посмотреть, как здесь все-таки учатся, и в будущем, может быть, выбрать профессию милиционера.

– Что важнее, ум или хорошая физическая подготовка? Степан Гайшун, абитуриент:

Баланс должен быть – и того, и того, всего по чуть-чуть. И сильным, и умным нужно быть. Чтобы поступить, нужно быть умным. И учиться – надо быть умным. Все остальное постепенно нарастет само.

Анастасия Плис, абитуриентка:

Я с детства хотела поступить в академию милиции. Наверное, насмотрелась каких-то фильмов. Это героичная профессия, скажем так, очень опасная, рискованная. То есть это большая ответственность.

Алексей Башан, первый заместитель начальника Академии МВД Беларуси:

Когда молодой человек или девушка идет в Академию МВД, он не просто выбирает учреждение образования, не просто выбирает образование. Он выбирает профессию, потому что точно знает, что будет служить в органах внутренних дел. Профессию в таком возрасте выбирают по зову сердца. Наша задача, если этот зов сердца есть, самое главное – поддержать в этом стремлении и подготовить к первому рабочему месту. Воспитать настоящего патриота и человека, который всегда придет на помощь.