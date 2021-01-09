Прямой эфир

«И сильным, и умным нужно быть». Что говорили абитуриенты на дне открытых дверей в Академии МВД

09 января 2021 13:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Академия МВД 9 января распахнула свои двери для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«И сильным, и умным нужно быть». Что говорили абитуриенты на дне открытых дверей в Академии МВД-1

Среди тех, кто пришел познакомиться с вузом, ребята разных возрастов – это девятиклассники, которые только задумываются о выборе профессии, ученики кадетских классов, которые уже запланировали поступление в милицейский вуз, а также солдаты срочной службы. Молодые люди не только из Минска, многие приехали из регионов.

«И сильным, и умным нужно быть». Что говорили абитуриенты на дне открытых дверей в Академии МВД-4

Экскурс в профессию начался в главном корпусе академии. Взять отпечатки пальцев, собрать и разобрать оружие, изучить ассортимент специального чемодана криминалиста – лучше узнать об особенностях профессии помогала интерактивная выставка.

«И сильным, и умным нужно быть». Что говорили абитуриенты на дне открытых дверей в Академии МВД-7

В экспозиции представили и форменное обмундирование сотрудников правоохранительных органов.

«И сильным, и умным нужно быть». Что говорили абитуриенты на дне открытых дверей в Академии МВД-10

Анастасия Федорова, абитуриентка:
Мы сами из Гомеля, из Гомельского кадетского училища. Решили посетить, чтобы посмотреть, как здесь все-таки учатся, и в будущем, может быть, выбрать профессию милиционера.

«И сильным, и умным нужно быть». Что говорили абитуриенты на дне открытых дверей в Академии МВД-13

– Что важнее, ум или хорошая физическая подготовка?

Степан Гайшун, абитуриент:
Баланс должен быть – и того, и того, всего по чуть-чуть. И сильным, и умным нужно быть. Чтобы поступить, нужно быть умным. И учиться – надо быть умным. Все остальное постепенно нарастет само.

«И сильным, и умным нужно быть». Что говорили абитуриенты на дне открытых дверей в Академии МВД-16

Анастасия Плис, абитуриентка:
Я с детства хотела поступить в академию милиции. Наверное, насмотрелась каких-то фильмов. Это героичная профессия, скажем так, очень опасная, рискованная. То есть это большая ответственность.

«И сильным, и умным нужно быть». Что говорили абитуриенты на дне открытых дверей в Академии МВД-19

Алексей Башан, первый заместитель начальника Академии МВД Беларуси:
Когда молодой человек или девушка идет в Академию МВД, он не просто выбирает учреждение образования, не просто выбирает образование. Он выбирает профессию, потому что точно знает, что будет служить в органах внутренних дел. Профессию в таком возрасте выбирают по зову сердца. Наша задача, если этот зов сердца есть, самое главное – поддержать в этом стремлении и подготовить к первому рабочему месту. Воспитать настоящего патриота и человека, который всегда придет на помощь.

«И сильным, и умным нужно быть». Что говорили абитуриенты на дне открытых дверей в Академии МВД-22

После экскурсии ребята посмотрели фильм об Академии МВД, также смогли задать свои вопросы приемной комиссии и преподавателям. Например, многие уточняли медицинские требования при поступлении.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Анастасия Федорова # Степан Гайшун # Анастасия Плис # Алексей Башан # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1767 пациентов с коронавирусом, выписаны 1654
09 января 2021 11:54

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1767 пациентов с коронавирусом, выписаны 1654

«Достопримечательность для нашего района». Дед Мороз из Беловежской пущи принимает гостей в праздники и отвечает на письма детей
09 января 2021 11:36

«Достопримечательность для нашего района». Дед Мороз из Беловежской пущи принимает гостей в праздники и отвечает на письма детей

Новогоднее обращение Александра Лукашенко стало абсолютным лидером по телесмотрению в Беларуси
09 января 2021 11:36

Новогоднее обращение Александра Лукашенко стало абсолютным лидером по телесмотрению в Беларуси