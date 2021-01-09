Новогоднее обращение Александра Лукашенко стало абсолютным лидером по телесмотрению в Беларуси

Новости Беларуси. Более 6,5 миллиона белорусов посмотрели в новогоднюю ночь обращение Президента. Это абсолютный рекорд по телесмотрению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таковы данные платформы ZALA от Белтелеком – MediaMetrix и исследование телевизионной аудитории с использованием пиплметрии, которое проводит организация «Реальное измерение».

Два различных, не связанных между собой способа сбора данных дали примерно равные показатели: доля линейного просмотра новогодней речи Президента составила от 70 до 78 %. При этом не учитывались гостевой просмотр и те телезрители, которые посмотрели обращение позже. Следовательно, цифры телесмотрения могут быть больше.

Поздравление запомнится и необычным форматом. Впервые новогоднее обращение записано не в рабочем кабинете Президента, а в холле Дворца Независимости, в котором за последние годы с экскурсией побывали сотни тысяч белорусов. На записи присутствовали и гости, люди разных профессий.