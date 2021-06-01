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«И повар, и портной, и врач». Ко Дню защиты детей 90 женщин Минской области получили Ордена матери

01 июня 2021 15:19
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Новости Беларуси. Ко Дню защиты детей 90 женщин Минской области получили ордена Матери, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В этих семьях воспитывается более 450 детей, в том числе девять двоен. Больше всего наград к 1 июня получили в Солигорском и Борисовском районах. Всего же в области уже насчитывается свыше 2 000 орденоносных мам.

Материал Анастасии Кончиц.

Александр и Надежда Микулич говорят: о большой семье никогда не задумывались, но дети сами пришли в жизнь один за другим. Сейчас их пятеро. Все очень дружные. Самой младшенькой – Вере – 1,5 года. Надежда Сергеевна признается: без детей дом уже не представляет, хоть и бывает тяжеловато.

«И повар, и портной, и врач». Ко Дню защиты детей 90 женщин Минской области получили Ордена матери-1

Надежда Микулич, многодетная мама:
Многодетная мама – это очень много профессий. Это и повар, и портной, и врач, и воспитатель, и психолог, и парикмахер – все вместе. Это очень большой труд, это очень много профессий в себе совмещает.

«И повар, и портной, и врач». Ко Дню защиты детей 90 женщин Минской области получили Ордена матери-4

Все дети в семье разные. Например, Дмитрий учится в суворовском училище, Ильюша хочет быть строителем. А вот Маша с удовольствием занимается музыкой и старается брать пример со старшей сестры.

«И повар, и портной, и врач». Ко Дню защиты детей 90 женщин Минской области получили Ордена матери-7

Мария Микулич:
Мне нравится ходить в музыкальную школу, петь песенки. Я хочу стать как сестричка – учителем в музыкальной школе.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Надежда Микулич # Александр Микулич # Мария Микулич # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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