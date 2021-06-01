«И повар, и портной, и врач». Ко Дню защиты детей 90 женщин Минской области получили Ордена матери

Новости Беларуси. Ко Дню защиты детей 90 женщин Минской области получили ордена Матери, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В этих семьях воспитывается более 450 детей, в том числе девять двоен. Больше всего наград к 1 июня получили в Солигорском и Борисовском районах. Всего же в области уже насчитывается свыше 2 000 орденоносных мам.

Материал Анастасии Кончиц.

Александр и Надежда Микулич говорят: о большой семье никогда не задумывались, но дети сами пришли в жизнь один за другим. Сейчас их пятеро. Все очень дружные. Самой младшенькой – Вере – 1,5 года. Надежда Сергеевна признается: без детей дом уже не представляет, хоть и бывает тяжеловато.