Прямой эфир

И деньги заработают, и время с пользой проведут. Почему школьники выбирают сельскохозяйственный студотряд?

13 июля 2022 13:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лето со знаком плюс. В том числе финансовым. Ежегодно ряды студотрядов пополняют тысячи молодых людей, кто хочет не просто праздно провести время, а подзаработать на мечту и познакомиться ближе с профессиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

И деньги заработают, и время с пользой проведут. Почему школьники выбирают сельскохозяйственный студотряд?-1

Только в Брестской области в 2022 году планируют трудоустроить свыше 4 тысяч молодых людей. Один из самых популярных профилей студотрядов – сельскохозяйственный.  

И деньги заработают, и время с пользой проведут. Почему школьники выбирают сельскохозяйственный студотряд?-4

Кристина Протосовицкая:
«Берестье» – один из лучших и самых современных тепличных комбинатов в стране. В год заботливые руки выращивают до 10 тысяч тонн овощей. В теплое время добавляется свежая продукция из открытого грунта. А это хорошая возможность для студотрядов.  

Легкими эти первые деньги точно не назовешь, зато это первый шаг к финансовой независимости. Свою зарплату – порядка 400 рублей – школьница Арина Андриюк хочет отложить на будущее. Родители поддерживают.  

И деньги заработают, и время с пользой проведут. Почему школьники выбирают сельскохозяйственный студотряд?-7

Арина Андриюк:  
Когда я в прошлом году пошла, они сначала не поверили в то, что я смогу здесь работать, потому что это все-таки труд, а я не привыкла. Но сейчас они рады, что я не сижу дома, а провожу время с пользой и зарабатываю деньги.  

Тепличный комбинат уже пятый год трудоустраивает молодежь. Бригадир, он же наставник, определит для каждого фронт работ. Особенно для тех, кто не с первого раза отличит тяпку от грабель. Поколение зумеров как-никак. График работы для школьников гибкий: четыре с половиной часа в день. Выходные в субботу и воскресенье.  

Заявки на работу БРСМ собирает еще зимой, затем подбирает работодателей. Предложение на рынке труда для несовершеннолетних не такое обширное, как, например, для студентов, а потому и ответственность двойная.  

И деньги заработают, и время с пользой проведут. Почему школьники выбирают сельскохозяйственный студотряд?-10

Лилия Пуляшко, первый секретарь Брестского районного комитета БРСМ:  
Работа в тепличном комбинате «Берестье» большой популярностью среди подростков, потому что здесь достойная заработная плата, созданы условия для труда и отдыха. Воочию наблюдать за ростом и созреванием овощей интересно. 

И деньги заработают, и время с пользой проведут. Почему школьники выбирают сельскохозяйственный студотряд?-13

 

Вера Бортник, специалист по идеологической работе тепличного комбината «Берестье»:  
Они понимают, что они тоже начинают вступать во взрослую жизнь, и осознавать цену труда тех людей, которые трудятся на благо семьи, общества, государства. Это важно. Мы понимаем это. Несмотря на то, что это колоссальная ответственность нанимателя, все-таки наши дети наша молодежь – это важнее, это наше будущее.  

Большой брестский огород точно будет в порядке. А плоды труда юных работников уже совсем скоро появятся на прилавках магазинов.  

«Работа, в принципе, несложная». Чем занимаются школьники в сельскохозяйственных студотрядах? Подробности здесь.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Кристина Протосовицкая # Арина Андриюк # Лилия Пуляшко # Вера Бортник # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Заметный прогресс в интеграционных отношениях с Россией. В Мингорисполкоме провели заседание по вопросам развития Минска
13 июля 2022 13:46

Заметный прогресс в интеграционных отношениях с Россией. В Мингорисполкоме провели заседание по вопросам развития Минска

«Всё проходит в игровой форме». Как ГАИ борется с ДТП с участием детей?
13 июля 2022 13:18

«Всё проходит в игровой форме». Как ГАИ борется с ДТП с участием детей?

«Хотим Елисея показать во всей красе». Как проходит подготовка белоруса к детскому конкурсу «Славянского базара»?
13 июля 2022 13:09

«Хотим Елисея показать во всей красе». Как проходит подготовка белоруса к детскому конкурсу «Славянского базара»?