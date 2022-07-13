И деньги заработают, и время с пользой проведут. Почему школьники выбирают сельскохозяйственный студотряд?

Новости Беларуси. Лето со знаком плюс. В том числе финансовым. Ежегодно ряды студотрядов пополняют тысячи молодых людей, кто хочет не просто праздно провести время, а подзаработать на мечту и познакомиться ближе с профессиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в Брестской области в 2022 году планируют трудоустроить свыше 4 тысяч молодых людей. Один из самых популярных профилей студотрядов – сельскохозяйственный.

Кристина Протосовицкая:

«Берестье» – один из лучших и самых современных тепличных комбинатов в стране. В год заботливые руки выращивают до 10 тысяч тонн овощей. В теплое время добавляется свежая продукция из открытого грунта. А это хорошая возможность для студотрядов. Легкими эти первые деньги точно не назовешь, зато это первый шаг к финансовой независимости. Свою зарплату – порядка 400 рублей – школьница Арина Андриюк хочет отложить на будущее. Родители поддерживают.

Арина Андриюк:

Когда я в прошлом году пошла, они сначала не поверили в то, что я смогу здесь работать, потому что это все-таки труд, а я не привыкла. Но сейчас они рады, что я не сижу дома, а провожу время с пользой и зарабатываю деньги. Тепличный комбинат уже пятый год трудоустраивает молодежь. Бригадир, он же наставник, определит для каждого фронт работ. Особенно для тех, кто не с первого раза отличит тяпку от грабель. Поколение зумеров как-никак. График работы для школьников гибкий: четыре с половиной часа в день. Выходные в субботу и воскресенье. Заявки на работу БРСМ собирает еще зимой, затем подбирает работодателей. Предложение на рынке труда для несовершеннолетних не такое обширное, как, например, для студентов, а потому и ответственность двойная.

Лилия Пуляшко, первый секретарь Брестского районного комитета БРСМ:

Работа в тепличном комбинате «Берестье» большой популярностью среди подростков, потому что здесь достойная заработная плата, созданы условия для труда и отдыха. Воочию наблюдать за ростом и созреванием овощей интересно.