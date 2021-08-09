«Хвостик необязательно должен быть сухим». Как выбрать сладкий и спелый арбуз?

Юлия Пашкевич, корреспондент:
На календаре уже август, а это значит, настало время испробовать вкусный и сочный арбуз. Как правильно выбирать эту ягоду, сегодня и узнаем.
Юлия Пашкевич, корреспондент:
На календаре уже август, а это значит, настало время испробовать вкусный и сочный арбуз. Как правильно выбирать эту ягоду, сегодня и узнаем.
Чтобы выбрать по-настоящему сладкий и спелый арбуз, воспользуйтесь нашими советами. Первый критерий при выборе арбуза – звук.
Татьяна Дубовик, индивидуальный предприниматель:
У спелого и сладкого арбуза звук должен быть чуть-чуть приглушенным. Он не должен быть очень звонкий, как барабан, и не должен быть очень глухой. Если звук глухой, он будет перезревшим внутри, если звонкий, будет недозревший.
Следующий этап – ищем на арбузе желтое пятнышко. Оно образуется на том боку, на котором лежал арбуз. Присутствие такого пятна говорит о том, что плод вызрел самостоятельно под солнцем, был вовремя сорван и не напичкан нитратами. То, что у спелого арбуза должен быть сухой хвостик – можно отнести к разряду мифов.
Татьяна Дубовик:
Хвост необязательно должен быть сухой, если арбуз быстро снимают, зеленый будет хвостик, но он будет такой же зрелый, такой же вкусный. А бывает иногда засохший хвостик просто от того, что он долго лежит.
Форма ягоды значения не имеет. Найти самый сладкий плод можно как среди «девочек», так и среди «мальчиков». Куда важнее обратить внимание на сорт. Специалисты советуют покупать арбузы в сезон: с середины августа до конца сентября. Обращайте внимание на состояние корки: на ней не должно быть надрезов, трещин и мягких участков. Ну а сейчас, самый главный вопрос: дыня или арбуз? Мы разузнали, что больше по вкусу минчанам.
Сын очень любит арбузы, мама любит сладкую, сочную дыню, чтобы можно было даже ложкой кушать.
Жена любит дыни, младший любит и арбуз, и дыню, старший, наоборот, арбуз.
Арбуз для здоровья полезен, выгоняет из почек камни. Натощак его лучше кушать.
Хранить разрезанный арбуз в холодильнике можно не больше двух-трех суток. Не рекомендуется есть арбузы, купленные у дороги, так как арбузная кожура как губка впитывает большое количество тяжелых металлов. Еще один совет: старайтесь не покупать плоды, в которых сделан надрез «на пробу» и не просите продавца отрезать кусочек вам. В такую ягоду могут попасть микробы, и тогда расстройства желудка не избежать.