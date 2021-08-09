«Хвостик необязательно должен быть сухим». Как выбрать сладкий и спелый арбуз?

Юлия Пашкевич, корреспондент:

На календаре уже август, а это значит, настало время испробовать вкусный и сочный арбуз. Как правильно выбирать эту ягоду, сегодня и узнаем.

Чтобы выбрать по-настоящему сладкий и спелый арбуз, воспользуйтесь нашими советами. Первый критерий при выборе арбуза – звук.

Татьяна Дубовик, индивидуальный предприниматель:

У спелого и сладкого арбуза звук должен быть чуть-чуть приглушенным. Он не должен быть очень звонкий, как барабан, и не должен быть очень глухой. Если звук глухой, он будет перезревшим внутри, если звонкий, будет недозревший.

Следующий этап – ищем на арбузе желтое пятнышко. Оно образуется на том боку, на котором лежал арбуз. Присутствие такого пятна говорит о том, что плод вызрел самостоятельно под солнцем, был вовремя сорван и не напичкан нитратами. То, что у спелого арбуза должен быть сухой хвостик – можно отнести к разряду мифов. Татьяна Дубовик:

Хвост необязательно должен быть сухой, если арбуз быстро снимают, зеленый будет хвостик, но он будет такой же зрелый, такой же вкусный. А бывает иногда засохший хвостик просто от того, что он долго лежит.

Форма ягоды значения не имеет. Найти самый сладкий плод можно как среди «девочек», так и среди «мальчиков». Куда важнее обратить внимание на сорт. Специалисты советуют покупать арбузы в сезон: с середины августа до конца сентября. Обращайте внимание на состояние корки: на ней не должно быть надрезов, трещин и мягких участков. Ну а сейчас, самый главный вопрос: дыня или арбуз? Мы разузнали, что больше по вкусу минчанам.

Сын очень любит арбузы, мама любит сладкую, сочную дыню, чтобы можно было даже ложкой кушать.

Жена любит дыни, младший любит и арбуз, и дыню, старший, наоборот, арбуз.

Арбуз для здоровья полезен, выгоняет из почек камни. Натощак его лучше кушать.