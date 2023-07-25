«Художественный фон насчитывает более 250 волонтёров». Как проходит подготовка ко II Играм стран СНГ?

В разгар летних каникул молодежь чем только ни занята: кто-то уезжает на дачу, кто-то гуляет по городским улочкам в поисках развлечений, а некоторые активно помогают организовать грандиозные мероприятия, такие как II Игры стран СНГ в Беларуси! Заглянули за кулисы грядущего торжества, чтобы узнать, как волонтеры помогают с подготовкой.

Анна Пшедник, ассистент режиссера:

Художественный фон насчитывает более 250 волонтеров. Это ребята из разных учреждений образования Минска. Ребята пришли с бескорыстной целью, им интересно получить какие-то новые знакомства, новые знания, опыт в копилочку себе положить. Как и в любой командной игре, именно благодаря сплоченности и мотивации можно достигнуть высоких результатов. На ежедневных репетициях каждый выполняет свою роль. Церемония открытия и закрытия Игр – дело очень ответственное.

Анна Пшедник:

Они поднимают таблички, как бы это странно ни звучало. С одной стороны это белые таблички, с другой – черные. Переворачивая таблички, у нас получаются некие изображения, слова, которые дальше будут прочитываться. Все это выглядит интересно, масштабно, ярко. Мне кажется, это будет завораживать людей на «Минск-Арене». За время репетиций с реквизитом можно немного накачать руки и натренировать выносливость. Но как стать частью этой команды?

Анна Пшедник:

Волонтеров мы обычно берем так: пишем письмо на волонтерский центр, далее волонтерский центр распространяет эту информацию, и все желающие приходят, записываются, могут стать волонтерами. А некоторым пишут в учреждения образования Минска, чтобы привлечь ребят к нашему мероприятию. Финишная прямая уже на горизонте, а значит, скоро зрители смогут сами оценить, какой немалый путь преодолели ребята. В Играх задействованы все регионы Беларуси, чтобы не только жители столицы смогли поболеть за своих. К слову, по всей стране задействованы около 900 волонтеров.

Анна Пшедник:

Масштабность – это проводится на «Минск-Арене», приходит большое количество людей. Это спортсмены из всех стран СНГ. Также именно художественный фон, где задействовано большое количество волонтеров. Ну и, конечно, это разнообразные танцы, начиная от народников, заканчивая современной хореографией. Пишется большое количество песен и уже написано разными композиторами Республики Беларусь.