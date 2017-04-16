Христос воскрес: христиане празднуют светлый праздник Пасхи

Новости Беларуси. После посещения храма праздник принято отмечать в кругу родных за пасхальным столом. Угощения у христиан самые изысканные. Традиционными остаются крашеные яйца, куличи и творожные пасхи. В этот день принято дарить и биться крашенками, которые в Светлое Воскресение считаются символом вечной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через несколько часов в православных храмах начнется Великая вечерня с благословением и пением молитв. А у католиков на протяжении дня продолжаются Святые мессы.