Прямой эфир

До минус 10 градусов ночью ожидается в ближайшие дни

16 апреля 2017 10:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сильный ветер не повлиял на работу энергосистемы Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в нашей стране еще накануне. Обошлось без отключений электричества. Ненастье сейчас приближается к центральным регионам. Местами ветер может достигать до 18 метров в секунду. Он будет сопровождаться дождем, переходящим в мокрый снег.

По северо-западу страны к нынешнему утру образовались 12-сантиметровые сугробы. В ближайшие несколько суток температура воздуха ночью местами может опускаться до отметки минус 10 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Единственный в Беларуси женский мотоклуб «Ласточки» впервые открыл байкерский сезон
15 апреля 2017 18:09

Единственный в Беларуси женский мотоклуб «Ласточки» впервые открыл байкерский сезон

Тадеуш Кондрусевич: Пусть благодать и мир воскресшего Господа преисполнит ваши души и сердца, а через вас – всю нашу Беларусь
15 апреля 2017 17:40

Тадеуш Кондрусевич: Пусть благодать и мир воскресшего Господа преисполнит ваши души и сердца, а через вас – всю нашу Беларусь

В прошлом месяце 300 рублей: сезонная работа в Беларуси
15 апреля 2017 17:39

В прошлом месяце 300 рублей: сезонная работа в Беларуси