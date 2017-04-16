До минус 10 градусов ночью ожидается в ближайшие дни

Новости Беларуси. Сильный ветер не повлиял на работу энергосистемы Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в нашей стране еще накануне. Обошлось без отключений электричества. Ненастье сейчас приближается к центральным регионам. Местами ветер может достигать до 18 метров в секунду. Он будет сопровождаться дождем, переходящим в мокрый снег.

По северо-западу страны к нынешнему утру образовались 12-сантиметровые сугробы. В ближайшие несколько суток температура воздуха ночью местами может опускаться до отметки минус 10 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.