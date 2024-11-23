Более 8 тыс. новобранцев белорусской армии приняли присягу

Достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость страны. Этим утром новобранцы белорусской армии приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость страны. Этим утром новобранцы белорусской армии приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественные слова клятвы произнесли более 8 тысяч человек, которые были призваны на срочную службу и службу в резерве. Церемония принятия присяги прошла в воинских частях и соединениях по всей стране. В 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде ее приняли свыше 300 молодых людей.
Впереди у них напряженная боевая учеба. Со следующей недели стартует обучение по физической, огневой, тактической, медицинской и строевой подготовке.
Владимир Лучинин, новобранец:
Для каждого гражданина, я думаю, это почетно, он должен закалиться через прохождение службы в армии. Потому что она дает все-таки какую-то дисциплину, терпение и общее понимание, что делать можно, а что нельзя.
Игорь Гегельский, командир 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
После этих слов, после этой клятвы осознание становится, для чего мы, мужчины, нужны, Вооруженные Силы. И груз ответственности, и мера ответственности возрастают.
Этой осенью в войска отправились около 10 тысяч новобранцев. С каждым годом желающих служить в армии становится больше. Вооруженные Силы не сталкиваются с проблемой недоукомплектованности.