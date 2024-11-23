Более 8 тыс. новобранцев белорусской армии приняли присягу

Достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость страны. Этим утром новобранцы белорусской армии приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественные слова клятвы произнесли более 8 тысяч человек, которые были призваны на срочную службу и службу в резерве. Церемония принятия присяги прошла в воинских частях и соединениях по всей стране. В 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде ее приняли свыше 300 молодых людей.

Впереди у них напряженная боевая учеба. Со следующей недели стартует обучение по физической, огневой, тактической, медицинской и строевой подготовке.