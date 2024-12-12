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В Минске появились уникальные новинки – передвижные маммографы

12 декабря 2024 12:51
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В столице появились уникальные новинки – передвижные маммографы. Они действуют на базе 11-й и 22-й городских поликлиник. Так, процесс обследования молочной железы ускорился. Оборудование небольших фургонов позволяет проводить качественные осмотры, которые длятся не более 25 минут.

В Минске появились уникальные новинки – передвижные маммографы-2

Оксана Сытина, рентгенолаборант рентгенологического отделения УЗ «22-я городская поликлиника»:
Мы с вами находимся на данный момент возле аппарата «Маммоскан». Суть проведения процедуры заключается в том, что каждая молочная железа делается в двух проекциях: прямой и косой. Сначала грудь выкладывается на стол в одной проекции, прижимается лопаткой, делаем снимочек. Мы получаем снимок на наш компьютер. Я как рентгенолаборант оцениваю его с точки зрения технически правильно выполненного снимка.

В Минске появились уникальные новинки – передвижные маммографы-4

А далее результат обследования передают врачу-рентгенологу. Именно он составит заключение на основании проведенных исследований. И уже через несколько дней пациент может получить ответ от специалиста.

Подробности в видео.

# Социальная инфраструктура # Здравоохранение Беларуси # Медицина

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