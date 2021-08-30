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Хренин и Лукьянов обсудили белорусско-российское сотрудничество в военной сфере

30 августа 2021 13:46
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Новости Беларуси. Вопросы белорусско-российского сотрудничества в военной сфере обсуждались 30 августа на встрече министра обороны нашей страны и посла России. Разговор состоялся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хренин и Лукьянов обсудили белорусско-российское сотрудничество в военной сфере-1

Стороны подчеркнули наличие значительного потенциала в военно-технической области, а также уверенность в перспективах дальнейшего взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.

Хренин и Лукьянов обсудили белорусско-российское сотрудничество в военной сфере-4

Напомним, уже в сентябре военные двух стран проведут совместное учение «Запад-2021». Маневры, как и в предыдущие годы, пройдут на полигонах России и Беларуси. Предполагается, что только на нашей территории численность военного контингента, который будет участвовать в учении, составит почти 13 тысяч человек. На полигонах России задействуют около 400 военнослужащих.

# Беларусь-Россия # общество # Виктор Хренин # Евгений Лукьянов # Фотофакт

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