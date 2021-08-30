Хренин и Лукьянов обсудили белорусско-российское сотрудничество в военной сфере

Новости Беларуси. Вопросы белорусско-российского сотрудничества в военной сфере обсуждались 30 августа на встрече министра обороны нашей страны и посла России. Разговор состоялся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, уже в сентябре военные двух стран проведут совместное учение «Запад-2021». Маневры, как и в предыдущие годы, пройдут на полигонах России и Беларуси. Предполагается, что только на нашей территории численность военного контингента, который будет участвовать в учении, составит почти 13 тысяч человек. На полигонах России задействуют около 400 военнослужащих.