В Минске прошёл карнавал героев сказок и мультфильмов

Новости Беларуси. Неделя родительской любви продолжается в Беларуси. Накануне в Минске прошел настоящий карнавал героев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более полусотни участников, переодетых в любимых сказочных персонажей встретились на одной площадке. Участников оценивали в трех номинациях. Ребята с удовольствием отгадывали необычные загадки, участвовали в конкурсах и танцевали. Попробовали себя в роли мультгероев и родители.

У нас костюмы в тематике Bad Girl. Это персонаж комиксов DС, вселенной DС. Кто в теме – это дочь капитана Джеймса Гордона. Она спасает город от преступников как девочка. А так как у каждой девочки должна быть мама, но о маме нигде упоминания нет, то я решила ее олицетворить. Мы с Бэтменом помогаем ей в ее начинании.

У нас образ Красная Шапочка, бабушка и папа-дровосек. Малыш участвует в номинации «Маски». Тигр, добрый.

Антонина Виноградская, организатор карнавала героев:

В этом году зарегистрировалось 27 семей. Кто-то, конечно, приходит большими семьями и участвуют в номинации FAMILY LOOK. В FAMILY LOOK зарегистрировалось 9 семей. Это семьи, которые пришли в одинаковых костюмах либо похожих. Кто-то сделал костюм своими руками.