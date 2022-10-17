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В Минске прошёл карнавал героев сказок и мультфильмов

17 октября 2022 07:35
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Новости Беларуси. Неделя родительской любви продолжается в Беларуси. Накануне в Минске прошел настоящий карнавал героев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошёл карнавал героев сказок и мультфильмов-1

Более полусотни участников, переодетых в любимых сказочных персонажей встретились на одной площадке. Участников оценивали в трех номинациях. Ребята с удовольствием отгадывали необычные загадки, участвовали в конкурсах и танцевали. Попробовали себя в роли мультгероев и родители.

В Минске прошёл карнавал героев сказок и мультфильмов-4

У нас костюмы в тематике Bad Girl. Это персонаж комиксов DС, вселенной DС. Кто в теме – это дочь капитана Джеймса Гордона. Она спасает город от преступников как девочка. А так как у каждой девочки должна быть мама, но о маме нигде упоминания нет, то я решила ее олицетворить. Мы с Бэтменом помогаем ей в ее начинании.

В Минске прошёл карнавал героев сказок и мультфильмов-7

У нас образ Красная Шапочка, бабушка и папа-дровосек. Малыш участвует в номинации «Маски». Тигр, добрый.

В Минске прошёл карнавал героев сказок и мультфильмов-10

Антонина Виноградская, организатор карнавала героев:
В этом году зарегистрировалось 27 семей. Кто-то, конечно, приходит большими семьями и участвуют в номинации FAMILY LOOK. В FAMILY LOOK зарегистрировалось 9 семей. Это семьи, которые пришли в одинаковых костюмах либо похожих. Кто-то сделал костюм своими руками.

В Минске прошёл карнавал героев сказок и мультфильмов-13

Без внимания не остался ни один персонаж. Все участники получили сладкие подарки и, конечно, хорошее настроение.

# Дети и родители # общество # Антонина Виноградская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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