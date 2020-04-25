Андрей Муковозчик: политика карантина, мнение Комаровского и психоз. Субботний телефельетон «Накипело»

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело». Монолог из жизни в стиле «мысли вслух» о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения.

Андрей Муковозчик:

Здрасьте! Западные страны готовятся к снятию карантина. На 23 апреля в США за сутки умерло больше 2000 человек, в Великобритании и Франции – в каждой больше полутысячи, а карантин… хватит, мол, натерпелись. Как же так? Давайте разбираться. Для начала: о карантине было гораздо больше политических заявлений, чем реальных дел. Возьмите хоть тех английских футболистов, что на весь мир порвали майки: давайте, все вместе, мы преодолеем, нация сможет!

А сами тем временем пустились во все тяжкие, вплоть до коллективных пьянок и вызова женщин пониженной социальной ответственности. Наши, может, играют чуть хуже, но по-человечески выглядят куда лучше. Возьмите немцев, которые, несмотря на все карантинные меры, разрешили въезд к себе в страну 40 тысяч румын и других поденных рабочих. Причем им разрешили работать на полях сразу, без карантина, а кого жалеть-то? Оно и правильно – урожай пропадает. Что в Германии, что в Италии, что в Великобритании.

Иначе говоря, в карантин бросились, во-первых, из-за паники. Которая была следствием абсолютной неготовности хваленой западной системы здравоохранения. Что и подтверждают цифры умерших, к сожалению. Во-вторых, карантин – он не для всех. Не для румын и других дешевых рабочих с востока, не для того их от тоталитаризма освобождали. В-третьих, карантин вводили в силу популизма, имманентного демократической системе. А популизм означает нежелание и неумение учитывать даже ближайшие последствия. Электорату продемонстрирована решимость. Когда же экономика начала рушиться, тут не только румын к себе позовешь, тут начнешь карантин взад отменять. И плевать, что пандемия-то продолжается. Однако кто и когда видел, чтобы демократические правительства признавали свои ошибки? Старики такого не припомнят, поэтому нужно найти виноватых вокруг. Тут на глаза попадается наша Беларусь, которая «не повелась» на общий психоз. И вот в Washington Post пишет некая Татьяна Кулакевич из безвестного университета Южной Флориды: «Акцентируя собственную силу и способность победить коронавирус, Лукашенко, кажется, отвлекает внимание людей от собственной бездарности в управлении экономикой».

Андрей Муковозчик:

Напомню, что в США уже умерло более 45 тысяч человек. Это шестая часть населения захолустной Тампы, где университет и находится. Вы там не болейте, одаренные наши. А теперь давайте послушаем самого популярного в мире украинского врача, доктора Комаровского: «Так, как сделал Батька, – это взять на себя политическую ответственность за народ. Сейчас, думаю, все смотрят на Беларусь. Те, кто ввел карантин, просто мечтают о том, чтобы завтра в Беларуси приключилась катастрофа. Они больше всего не хотят, чтобы им ставили потом Батьку в пример».

Значит, и те, кто у нас тут дует в западную дуду, тоже мечтают, чтобы их родина упала, да побольнее? Впрочем, после «никаких лекарств, даже больным детям» (помните?), ничего особенно нового. Как обычно, просто противно.

Но есть для вкуса и «вишенка»: на европейском сайте еженедельно публикуются «официальные национальные статистические данные о смертности из 24 европейских стран». Сайт работает при поддержке Европейского центра по профилактике заболеваний и борьбе с ними и Всемирной организации здравоохранения, так что все очень официально.



