Россия передала Украине 1000 погибших военных в обмен на 38

Москва и Киев провели новый обмен телами погибших военнослужащих. Украина приняла останки тысячи военнослужащих, а Россия – 38 тел. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Владимира Мединского.

Предыдущий обмен прошел 19 декабря: Киев получил 1 000 тел, а Москва – 26. По словам представителей России, всего Украина получила более 11 000 тел.

Ранее в Стамбуле стороны договорились о бессрочном санитарном обмене и обсудили возможности передачи еще трех тысяч тел, а также обмена заключенными по формуле «1200 на 1200».

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