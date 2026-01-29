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Россия передала Украине 1000 погибших военных в обмен на 38

29 января 2026 12:07
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Россия передала Украине 1000 погибших военных в обмен на 38-0

Москва и Киев провели новый обмен телами погибших военнослужащих. Украина приняла останки тысячи военнослужащих, а Россия – 38 тел. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Владимира Мединского.

Предыдущий обмен прошел 19 декабря: Киев получил 1 000 тел, а Москва – 26. По словам представителей России, всего Украина получила более 11 000 тел.

Ранее в Стамбуле стороны договорились о бессрочном санитарном обмене и обсудили возможности передачи еще трех тысяч тел, а также обмена заключенными по формуле «1200 на 1200».

Фото: pixabay

# Международная политика

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