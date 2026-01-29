Белорусские легионеры порадовали результативностью в КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Скоренов принес победу «Северстали» над «Торпедо» – 3:2. Наш нападающий оформил шайбу-шедевр в овертайме. С большой долей вероятности она окажется в подборке лучших взятий ворот недели. Клуб из Череповца, благодаря успеху, обошел наше «Динамо» в турнирной таблице и поднялся на второе место.

«Зубры» сыграют сегодня, 29 января. В соперниках – «Сибирь». Также точным броском за ЦСКА отметился Иван Дроздов. Нападающий подвел черту под противостоянием, отправив снаряд в пустую цель. «Армейцы» обыграли «Динамо» – 4:2. Иван Кульбаков дебютировал за «Адмирал». Дальневосточный коллектив взял верх над «Барысом» – 5:3.