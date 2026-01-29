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Welt: Зеленский может приехать в Москву ради переговоров

29 января 2026 13:07
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Welt: Зеленский может приехать в Москву ради переговоров-0

Журналист Welt Штеффен Шварцкопф предположил, что украинский лидер Владимир Зеленский может приехать в Москву для переговоров, которые, по его мнению, приблизят мир. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что у Украины нет особого выбора, несмотря на нерешенные территориальные проблемы.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия обеспечит безопасность Зеленского в случае его визита. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также заявил о готовности главы Украины встретиться с Путиным для обсуждения территории и Запорожской АЭС.

Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса, называя это ключевым условием урегулирования, в то время как Зеленский отказался предпринимать такие шаги.

Фото: pinterest

# Международная политика

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