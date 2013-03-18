Новости Минской области. Благословение на хорошее дело. Храм для детей появится в деревне Тарасово Минского района. Возводят его рядом с церковью Рождества Пресвятой Богородицы. В перспективе здесь разместится и духовно-просветительский центр, будут работать творческие мастерские, музей православной культуры, а также будет действовать детский церковный хор.

Храм для детей – это целый комплекс, настоящий духовно-просветительский центр. Дети здесь смогут развиваться духовно. Для этого будут созданы все условия. Но пока дети размещаются в помещении храма Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь работает воскресная школа, в которой занимаются 35 человек. Дети мастерят, поют, читают, работает театр «Тарасовский звоночек».

Идей у учительницы воскресной школы Ольги Шиманской еще много. Но помещение не слишком позволяет развернуться, жалуется педагог. Здесь надеются, что с новым храмом вопрос исчезнет.

Ольга Шиманская, учитель воскресной школы прихода храма Рождения Пресвятой Богородицы (деревня Тарасово Минского района):

Все, кто ходит в воскресную школу, захотели петь в детском хоре, захотели участвовать в Божественной литургии. Вот для них, именно для них, в первую очередь, и для тех, кто еще будет приходить с каждым годом, этих ребятишек больше, строится храм. Там можно будет детям участвовать в богослужении, и в хоре петь, и прислуживать батюшке в алтаре.

Анна Синицина, прихожанка прихода храма Рождения Пресвятой Богородицы (деревня Тарасово Минского района):

Конечно, жители очень рады, что у нас будет новый центр духовный, потому что духовное голодание среди детей и молодежи ощущается во всем, и это очень нужное и правильное дело.

Это пока только проект, живой и перспективный. Гостиные, мастерские, классы, залы и музей православной культуры – все, чтобы дети чувствовали себя уютно. Площадку уже выбрали, заложен фундамент.

Протоиерей Сергий Кузьменков, настоятель прихода храма Рождения Пресвятой Богородицы (деревня Тарасово Минского района):

Этот центр целенаправленно создается для детей, чтобы дети впитывали с младенчества, с отрочества наши традиции, нашу культуру, чтобы они могли дальше являться носителями и продолжателями того, что было у нас на нашей земле.

Церковь возведут в честь Чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Отрада и Утешение. Ее точный список привезли в Тарасово со святой горы Афон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Протоиерей Сергий Кузьменков, настоятель прихода храма Рождения Пресвятой Богородицы (деревня Тарасово Минского района):

Наш детский храмик и будет освящаться в дальнейшем в честь иконы Божьей Матери Отрада и Утешение, и если вы заметили, то киот для этого образа Божьей Матери уже изготовлен с учетами, чтобы деткам было приложиться к образу.