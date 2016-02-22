Новости Беларуси. Хозяйства Брестской области приступили к полевым работам. Начали с сева многолетних трав и восстановления пастбищ. Параллельно идёт подготовка техники.

Также в регионе обследуют посевы. Переменчивая зимняя погода вреда растениям не нанесла. В южных районах у озимых начался период вегетации.

Приступить к севу яровых культур в Брестской области планируют, как только прогреется почва. Предварительно уже в середине марта сельхозтехника может выйти на поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.