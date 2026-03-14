На химическом заводе в Техасе вспыхнул пожар – загорелись резервуары с топливом

В то время как Соединенные Штаты расширяют военную операцию на Ближнем Востоке, на родине американского нефтегиганта вспыхнуло одно из ключевых предприятий. Две цистерны с топливом в районе города Ла-Порт не могут потушить уже несколько часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причины ЧП пока не установлены. Власти не исключают, что инцидент связан с эскалацией на Ближнем Востоке. Накануне в Персидском заливе у берегов Шарджи был атакован американский танкер. С момента активизации американо-израильской кампании против Ирана в заливе пострадали уже не менее 16 судов.

Продолжаются атаки и по Исламской Республике. США нанесли более 15 ударов по иранскому острову Харк, через который проходит до 90 % морского экспорта Ирана. Массированная атака, по данным США, уничтожила все военные цели на острове. Однако нефтяная инфраструктура Харка осталась невредимой. Трамп пригрозил атаковать и ее, если возникнут проблемы с судоходством в Ормузском проливе. Ранее новый верховный лидер Ирана заявил, что Тегеран продолжит использовать блокировку морского пути как рычаг политического давления.