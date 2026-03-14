На химическом заводе в Техасе вспыхнул пожар – загорелись резервуары с топливом

В то время как Соединенные Штаты расширяют военную операцию на Ближнем Востоке, на родине американского нефтегиганта вспыхнуло одно из ключевых предприятий. Две цистерны с топливом в районе города Ла-Порт не могут потушить уже несколько часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причины ЧП пока не установлены. Власти не исключают, что инцидент связан с эскалацией на Ближнем Востоке. Накануне в Персидском заливе у берегов Шарджи был атакован американский танкер. С момента активизации американо-израильской кампании против Ирана в заливе пострадали уже не менее 16 судов.
Продолжаются атаки и по Исламской Республике. США нанесли более 15 ударов по иранскому острову Харк, через который проходит до 90 % морского экспорта Ирана. Массированная атака, по данным США, уничтожила все военные цели на острове. Однако нефтяная инфраструктура Харка осталась невредимой. Трамп пригрозил атаковать и ее, если возникнут проблемы с судоходством в Ормузском проливе. Ранее новый верховный лидер Ирана заявил, что Тегеран продолжит использовать блокировку морского пути как рычаг политического давления.
Боб Явгер, специалист по товарным рынкам (Япония):
Остров Харк остается «красной линией» для США, поскольку его уничтожение неизбежно приведет к полномасштабной войне в заливе и обрушению нефтяных рынков. Кроме того, подрыв экспорта через остров ударит по отношениям Вашингтона и Пекина, зависящего от иранских поставок.
Тем временем Ормузский пролив по-прежнему остается заблокирован, но Иран сделал исключение, пропустив один танкер с газом в Индию. Следом должен пройти еще один. Дели ведет переговоры о пропуске 8 своих судов. Ранее США сняли санкции с российской нефти, чтобы не допустить роста цен на «черное золото». Стоимость барреля уже превысила 100 долларов. Параллельно Штаты продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. В регион переброшены пять тысяч морпехов, корабли, бомбардировщики и 10 тысяч дронов с искусственным интеллектом.
Впервые удары по Ирану были нанесены с территории Бахрейна, где базируется пятый флот США. Иран ответил атаками на посольство Штатов в Багдаде и американские базы в Ираке, а также ракетными обстрелами по объектам Израиля. Тем временем Тель-Авив, заручившись поддержкой Вашингтона, расширяет операцию в Ливане – там уже погибло более 700 человек.