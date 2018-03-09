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«Хотите выйти с ребёнком, а перед вами лежит человек без штанов». Как решить бытовые конфликты – в репортаже СТВ

09 марта 2018 19:19
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Новости Беларуси. Правоохранители взяли на карандаш недавнее поручение Президента по ужесточению ответственности для дебоширов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хотите выйти с ребёнком, а перед вами лежит человек без штанов». Как решить бытовые конфликты – в репортаже СТВ-1

В Пинске, например, запланирован целый комплекс мер по предупреждению семейно-бытовых правонарушений. В марте милиционеры навестят всех местных дебоширов, алкоголиков и скандалистов. По статистике удельный вес данных преступлений не превышает 5%. Однако подобное антисоциальное поведение влечет за собой иногда и особо тяжкие последствия. Милиционеры проведут и упреждающие мероприятия по выявлению «проблемных» семей, где имеют место острые бытовые конфликты.

«Хотите выйти с ребёнком, а перед вами лежит человек без штанов». Как решить бытовые конфликты – в репортаже СТВ-4


От шумной квартиры сверху она спаслась бегством. Спустя несколько лет такого соседства Мария решилась на переезд. Довела внешне вполне благополучная семья. Вот только суть их быта – сплошная коммуналка. Бабушка, дедушка, дочка и внучка жили так, что стены содрогались. Крики ребенка, которого бесконечно наказывали, постоянная ругань, нон-стоп ремонт, хозяин подшофе, изгнанный на сон в общественный коридор.

«Хотите выйти с ребёнком, а перед вами лежит человек без штанов». Как решить бытовые конфликты – в репортаже СТВ-6

Мария Малевич:
Наткнулись на дедушку, лежащего у нас под дверью. Мы не могли вывести коляску и переступить через него. Дедушка был пьян. Оказалось, дедушка периодически страдает запоями. Не просто крепко поругались, нам пришлось вызвать милицию на самом деле. Представьте себе, вы хотите выйти куда-то с ребенком, а перед вами лежит человек без штанов.

«Хотите выйти с ребёнком, а перед вами лежит человек без штанов». Как решить бытовые конфликты – в репортаже СТВ-9


Почти каждая дверь в подъезд многоэтажки открывает такие истории. У старшего участкового Андрея Касьянова на таких сожителей целое портфолио. Сегодня он отправился в профилактических целях проверить старый добрый адресок. Здесь пьяный сожитель изувечил свою гражданскую жену, отбыл срок и вернулся.

«Хотите выйти с ребёнком, а перед вами лежит человек без штанов». Как решить бытовые конфликты – в репортаже СТВ-11


Соседские пересуды, прискорбно, но дело житейское. Вечеринка в разгар ночи, акапелльные стенания животных и жильцов под градусом, откровенное хулиганство. Бытовые смежно с нравственными нормы правильного проживания прописаны в Жилищном кодексе, который вступил в силу уже как 4 года. В нем и есть крайняя мера наказания – собственника можно принудить к продаже жилья за систематическое нарушение правил пользования жилым помещением.

Столичное ЖКХ № 1 обслуживает половину самого большого в Минске района – Фрунзенского. За 2017 год сюда поступило почти 1000 заявлений-жалоб от жильцов на соседей из них 240 дел направлены в суд.

«Хотите выйти с ребёнком, а перед вами лежит человек без штанов». Как решить бытовые конфликты – в репортаже СТВ-14


Ольга Барановская, заведующая сектором организационно-кадровой и правовой работы ЖКХ № 1 Фрунзенского района Минска:
У нас есть одно решение о принуждении собственника к отчуждению жилого помещения в связи с тем, что квартира не находится в надлежащем санитарно-техническом состоянии. В частности, проживает 40 кошек в квартире.

«Хотите выйти с ребёнком, а перед вами лежит человек без штанов». Как решить бытовые конфликты – в репортаже СТВ-16

«Хотите выйти с ребёнком, а перед вами лежит человек без штанов». Как решить бытовые конфликты – в репортаже СТВ-18


Коль мирные переговоры с объектом, мешающим жить спокойно, не возымели успеха, а кардинальная мера вызывать правоохранителей и без того усложнит непростые отношения, можно обратиться в местный ЖЭС. Работники проведут проверку допустимых значений уровня шума. А это уже улика.

Наталья Васильева, соседка:
Даже когда он со мной бывало ругался, в подъезде пьяный ходил, я уходила на работу, приходила с работы, приходилось на него жаловаться. Было такое.

Держал в страхе целый дом почти 10 лет. Судьба пошла наперекосяк, прогорел бизнес, ушла жена, одолела жажда градуса, которая, казалось, нейтрализует горе. В алкогольном бреду он, мягко говоря, чудил.

«Хотите выйти с ребёнком, а перед вами лежит человек без штанов». Как решить бытовые конфликты – в репортаже СТВ-21

«Хотите выйти с ребёнком, а перед вами лежит человек без штанов». Как решить бытовые конфликты – в репортаже СТВ-23

Светлана Кураленко, мама:
Это кошмарный сон. Я лечила, где только могла. Но ничего не давало никакого эффекта. Все, какие есть кодировщики, где только что слышала: и Москва, и Рига, и Минск, и в Сибири у шаманов на Нижневартовске была.

Спасли правоохранители, неоднократные приводы в милицию и направление в ЛТП. Год лечился и оттуда он вернулся другим человеком. Наладился бизнес и добрососедские отношения.

«Хотите выйти с ребёнком, а перед вами лежит человек без штанов». Как решить бытовые конфликты – в репортаже СТВ-26

Сергей Кураленко:
Там есть время подумать очень много. Помогает, конечно, и режим строгий. Последние месяцы я много занимался собой, читал, вспоминал все свои 50 лет жизни. Понял, что я сильный человек и могу обойтись без этого.

# общество # Фотофакт # Проблемы ЖКХ # Мария Малевич # Ольга Барановская # Сергей Кураленк

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