«Хотите выйти с ребёнком, а перед вами лежит человек без штанов». Как решить бытовые конфликты – в репортаже СТВ

Новости Беларуси. Правоохранители взяли на карандаш недавнее поручение Президента по ужесточению ответственности для дебоширов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пинске, например, запланирован целый комплекс мер по предупреждению семейно-бытовых правонарушений. В марте милиционеры навестят всех местных дебоширов, алкоголиков и скандалистов. По статистике удельный вес данных преступлений не превышает 5%. Однако подобное антисоциальное поведение влечет за собой иногда и особо тяжкие последствия. Милиционеры проведут и упреждающие мероприятия по выявлению «проблемных» семей, где имеют место острые бытовые конфликты.



От шумной квартиры сверху она спаслась бегством. Спустя несколько лет такого соседства Мария решилась на переезд. Довела внешне вполне благополучная семья. Вот только суть их быта – сплошная коммуналка. Бабушка, дедушка, дочка и внучка жили так, что стены содрогались. Крики ребенка, которого бесконечно наказывали, постоянная ругань, нон-стоп ремонт, хозяин подшофе, изгнанный на сон в общественный коридор.

Мария Малевич:

Наткнулись на дедушку, лежащего у нас под дверью. Мы не могли вывести коляску и переступить через него. Дедушка был пьян. Оказалось, дедушка периодически страдает запоями. Не просто крепко поругались, нам пришлось вызвать милицию на самом деле. Представьте себе, вы хотите выйти куда-то с ребенком, а перед вами лежит человек без штанов.



Почти каждая дверь в подъезд многоэтажки открывает такие истории. У старшего участкового Андрея Касьянова на таких сожителей целое портфолио. Сегодня он отправился в профилактических целях проверить старый добрый адресок. Здесь пьяный сожитель изувечил свою гражданскую жену, отбыл срок и вернулся.



Соседские пересуды, прискорбно, но дело житейское. Вечеринка в разгар ночи, акапелльные стенания животных и жильцов под градусом, откровенное хулиганство. Бытовые смежно с нравственными нормы правильного проживания прописаны в Жилищном кодексе, который вступил в силу уже как 4 года. В нем и есть крайняя мера наказания – собственника можно принудить к продаже жилья за систематическое нарушение правил пользования жилым помещением.

Столичное ЖКХ № 1 обслуживает половину самого большого в Минске района – Фрунзенского. За 2017 год сюда поступило почти 1000 заявлений-жалоб от жильцов на соседей из них 240 дел направлены в суд.



Ольга Барановская, заведующая сектором организационно-кадровой и правовой работы ЖКХ № 1 Фрунзенского района Минска:

У нас есть одно решение о принуждении собственника к отчуждению жилого помещения в связи с тем, что квартира не находится в надлежащем санитарно-техническом состоянии. В частности, проживает 40 кошек в квартире.



Коль мирные переговоры с объектом, мешающим жить спокойно, не возымели успеха, а кардинальная мера вызывать правоохранителей и без того усложнит непростые отношения, можно обратиться в местный ЖЭС. Работники проведут проверку допустимых значений уровня шума. А это уже улика.



Наталья Васильева, соседка:

Даже когда он со мной бывало ругался, в подъезде пьяный ходил, я уходила на работу, приходила с работы, приходилось на него жаловаться. Было такое. Держал в страхе целый дом почти 10 лет. Судьба пошла наперекосяк, прогорел бизнес, ушла жена, одолела жажда градуса, которая, казалось, нейтрализует горе. В алкогольном бреду он, мягко говоря, чудил.

Светлана Кураленко, мама:

Это кошмарный сон. Я лечила, где только могла. Но ничего не давало никакого эффекта. Все, какие есть кодировщики, где только что слышала: и Москва, и Рига, и Минск, и в Сибири у шаманов на Нижневартовске была. Спасли правоохранители, неоднократные приводы в милицию и направление в ЛТП. Год лечился и оттуда он вернулся другим человеком. Наладился бизнес и добрососедские отношения.