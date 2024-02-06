«Хотим говорить на равных». Патриотический форум молодёжи Союзного государства стартовал в БГУ

Научно-практические конференции по сохранению исторической памяти и международный форум «Культурный код». Патриотический форум молодежи Союзного государства стартовал в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обмен идеями представителей Беларуси и России происходит в канун 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Знаковая дата и стала главной темой диалога. Также у активистов появилась возможность поделиться мнениями по вопросам реализации молодежной политики на пространстве Союзного государства.

Стефания-Виталия Винничек, студентка Белорусского государственного университета:

Уже несколько лет я занимаюсь тематикой устойчивого развития в Республике Беларусь. И такие же подходы есть в Российской Федерации, активно сотрудничаю с молодыми коллегами из Российской Федерации, а конкретно Национального Совета молодежных и детских общественных объединений России. Потому что у нас есть очень большой проект Содружества Независимых Государств «Молодежные послы Целей устойчивого развития».

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Сегодня у нас на четырех площадках (из Минска, из стен прославленного БГУ) разговор не взрослых со своими молодыми коллегами, а прежде всего молодых людей. Мы от них ждем эти вопросы. Конечно, мы хотим говорить на равных, чтобы это был искренний диалог о том, что мешает Беларуси и России развиваться сегодня, почему Запад столь агрессивен, имеем ли мы право сдаться и отступить от наших планов, от наших замыслов, от союзного строительства.