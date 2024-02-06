В Минобороны прокомментировали изменения в общевоинских уставах ВС

Буря в стакане воды. Иначе не назовешь информационную кампанию, которую развернули экстремистские СМИ в отношении нашей армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их трактовка принятых главой государства изменений в уставы Вооруженных Сил вызвала незамедлительную реакцию в Министерстве обороны. Начиная с 2001 года, уставы корректировались с учетом требования времени, новых условий обстановки, оказывающих влияние на воинскую службу, уже 11 раз. Из последней редакции псевдоэксперты попытались выдернуть отдельные фразы. И касаются они случаев применения оружия военнослужащими.

Алексей Тицкий, начальник управления информации – заместитель начальника главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

В нынешней редакции военнослужащий может применить оружие, как и ранее, только после четко выраженного и очевидного предупреждения о намерении его применить. С предоставлением достаточного времени для выполнения законных требований. Вместе с тем осталась норма, в соответствии с которой военнослужащий имеет право применить физическую силу или оружие без предупреждения в случае, когда промедление создает непосредственную опасность для жизни граждан или может повлечь иные тяжкие последствия. В случае наступления последствий в результате применения оружия или физической силы незамедлительно уведомляется соответствующий надзорный орган для дачи правовой оценки.

Еще одно изменение коснулось несения службы суточным нарядом. Так, с целью исключения вноса на территорию воинских частей запрещенных предметов, материальных средств и недопущения хищения материальных средств дежурная служба будет наделена полномочиями на осуществление личного досмотра прибывающих или убывающих лиц, осмотра находящихся при них вещей и транспортных средств.

Безусловно, события, происходящие сегодня в мире, определяют дальнейшую систему развития белорусской армии. Наша обороноспособность и готовность противостоять врагу – вот цель каждого шага изменений, в том числе в уставах Вооруженных Сил.