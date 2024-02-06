Шоколадные блинчики с творожной начинкой и сгущёнкой. Самый простой рецепт вкусных блинчиков

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас шоколадные блинчики с творожной начинкой и сгущенкой. Для этого блюда нам понадобится мука, молоко, малина, сахар, яйца, творог, какао, сгущенка и сливочное масло. Приступаем к приготовлению.

Сначала приготовим тесто. Для этого нам понадобится мука – 180 граммов. 60 граммов какао добавляем в муку и перемешиваем, чтобы равномерно распределить. Сливочное масло предварительно надо растопить, добавляем к муке, куриное яйцо, две чайные ложки сахара и молоко. Молоко добавляем в два этапа. Сначала делаем густое тесто, чтобы избежать появления комочков. Тесто готовим на тоненькие блинчики, добавляем постепенно молоко и делаем достаточно жидкое тесто. Тесто готово.

Пока наше тесто подходит, мы приготовим начинку. Для этого понадобится творог. Творог можно использовать любой, главное чтобы он был не жидкий, так как мы добавим сейчас сгущенку, он станет еще немножко жиже. Добавляем столовую ложку вареной сгущенки и растираю это все. Начинка готова.

Осталось только обжарить блинчики и наполнить их нашей творожной массой. Приступаем к жарке блинчиков. Разогреваем сковородку, добавляем растительное масло. Равномерно распределяем масло по всей сковороде. Пока греется сковородка, приготовим соус из малины. Малину мы выкладываем в сотейник и добавляем сахар, доводим до кипения. Наливаем тесто на сковородку, распределяем его и обжариваем с двух сторон. Для соуса сегодня используем малину замороженную, так как не сезон. Если вы готовите блины летом, то, конечно же, будет актуальна свежая малина. Блинчики стараемся жарить максимально тоненькими, чтобы было удобно заворачивать начинку в них. Блинчики обжариваем по минуте с каждой стороны.