«Они найдут счастливую жизнь в стране под названием Республика Беларусь». Чем занимаются в Молодёжном парламенте

Путь к успеху долог и тернист. Приехав из Борисова в столицу, ещё в юности он решил посвятить свою жизнь работе в общественных организациях и поступил в Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Уже с 1-го курса принимал участие в огромном количестве столичных и республиканских проектов, а на последних курсах и вовсе представлял Синеокую за рубежом. Первую ступень высшего образования наш герой посвятил изучению экономики; поступив в магистратуру, выбрал уже государственное управление социальной сферой. На этой стезе молодой человек и остался.

Александр Бурда, депутат Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь:

Сначала я был активистом Белорусского республиканского союза молодёжи, а потом меня, спустя год активной деятельности, избрали секретарём первичной организации БРСМ Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Участвовал в различного рода проектах: «Сто идей для Беларуси», множество волонтёрских проектов, всебелорусское «Доброе сердце», в восстановлении святынь Беларуси.

В 2017 году Александра избрали председателем Общественного республиканского студенческого совета при Министре образования. Затем – делегатом страны в структуре молодёжной Межпарламентской ассамблеи. Для Вас это было принципиальной целью, или скорее неожиданностью? Александр Бурда:

И неожиданность, и, безусловно, цель. Любой молодой человек ставит перед собой цель, и неважно, находится он в рамках обучения или в рамках работы.

Дальше – больше. Сейчас Александр работает в Центральном аппарате республиканского предприятия «Белтаможсервис» начальником отдела идеологической и социальной работы. Александр Бурда:

Выполняю, определенно, важный спектр задач, который сегодня стоит и как перед молодым человеком, и как человеком, который принимает активное участие не только в жизни предприятия, но и в жизни города, республики.

Совсем недавно был создан Молодёжный парламент республики, в который вошёл и Александр. Процесс создания начался в 2017 году. 2 июля в Совете Республики прошло первое заседание Молодёжного парламента, в состав которого вошли 70 представителей от каждого региона страны. С гендерным балансом в парламенте никаких проблем – 35 представителей мужского пола и 35 девушек.

Александр Бурда:

Парламент только начинает свою работу. Перед нами стоит очень много задач. Это, в первую очередь, конечно, координация, вообще, всех органов молодёжного парламентаризма, это прямой контакт с молодёжью – сейчас активно развиваются соцсети, сейчас это, действительно, площадка для обсуждения и решения глобальных проблем не только региона, но и страны. Молодёжь, на мой взгляд, должна принимать в этом самое активное участие.

Какие соцсети сейчас задействуете? Александр Бурда:

Практически все: это все мессенджеры, мы 24/7 онлайн, и если у молодого человека есть какое-то предложение, он смело может обращаться к любому представителю Молодёжного парламента, и он может быть абсолютно уверен, что его инициатива найдёт поддержку и реализацию.

С уровня собственных достижений наш герой видит столицу прекрасным городом для жизни во всех аспектах. Отдельное место здесь отводится молодёжным движениям. Молодых людей слышат и прислушиваются, они всегда могут найти поддержку своих инициатив. Александр Бурда:

Когда я приехал 7 лет назад поступать в Академию управления, было крайне тяжело найти площадку для занятия уличным спортом, воркаутом – сейчас практически в каждом дворе есть такая площадка, в том числе не без инициативы молодёжи. Даже если брать в расчёт место, где мы находимся, здесь шикарные вечера джазовой и классической музыки, дни национальных культур. Если говорить об игровых видах спорта, то пожалуйста – множество полей с искусственным покрытием для занятия футболом, с естественным покрытием, мы уже говорим о ледовых дворцах, баскетбол 3х3 – один из видов программы Европейских игр, которые прошли в нашей столице. Поэтому мне кажется, что спортивная составляющая для Минска активно развивается, и здесь созданы все условия для активного участия молодёжи в поддержке и развитии здорового образа жизни.

Отдельное место в сердце молодого человека занимает патриотизм. Александр считает: память о войне наш народ должен пронести через поколения. В этом, как и многим другим, молодому человеку помогает работа. К примеру, филиалы «Белтаможсервиса» находятся в разных областных центрах – за ними закреплены объекты массовых захоронений или мемориалы, которые работники поддерживают в чистоте и порядке, а также проводят мероприятия по благоустройству. В частности, Центральный аппарат шефствует над мемориальным комплексом «Хатынь».

Александр Бурда:

У меня прадедушка воевал, поэтому эта тема сегодня актуальна, и с сожалением приходится констатировать тот факт, что за пределами нашей страны появляются попытки переписать историю, слепить новых героев. И задача, в том числе и молодёжи нашей страны, в том, чтобы этого не произошло. Мне кажется, вообще, обязанность каждого, белоруса, в том числе и молодого, рассказывать правду о тех событиях. Пока мы будем помнить о героях ВОВ, и пока их подвиг будет находиться в наших сердцах, мы никогда не позволим, чтобы те страшные события вернулись на наши земли.

С раннего детства нашего героя учили простым истинам: любить семью, страну и землю, на которой родился. Сегодня молодой человек видит свою Родину как никогда перспективной и, как учили родители, безмерно гордится местом, в котором живёт. Александр Бурда:

На мой взгляд, в нашей столице, как и в любом другом городе нашей страны, созданы все условия для реализации нашей молодёжи во всех сферах деятельности. Наша страна развивается по всем направлениям – прорыв наших айтишников. Наша молодёжь активная, инициативная, и я уверен, что при должном настрое и стремлении развиваться, идти вперед, достигать своих целей, они найдут счастливую жизнь в стране под названием Республика Беларусь.

Между тем, с каждым годом в стране увеличивается число руководителей в возрасте до 40 лет. Среди современных управленцев немало тех, к кому можно обратиться «молодой человек», и Александр – не исключение. Он считает, что для достижения высоких целей нужно обязательно подключать мотивацию, инициативность и готовность принимать ответственность за любой результат.