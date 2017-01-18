Хорошее настроение, светлый праздник: праздничная служба в Свято-Духовом кафедральном соборе

Новости Беларуси. Крещенский сочельник отмечают 18 января православные. Во всех храмах страны прошли торжественные литургии. В этот день верующие выстраиваются в длинные очереди за крещенской водой.

Чин великого освящения церковь совершает лишь два раза в год, в канун Крещения и непосредственно в сам праздник Богоявления.

Из церкви воду несут домой и окропляют жилища. Священнослужители призывают относиться к ней как к любой святыне. Многолюдно сегодня и у Свято-Духова кафедрального собора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, СТВ:

Совершенно потрясающая атмосфера, особенно душевная, царит сегодня у храма. В Свято-Духовом кафедральном соборе продолжается праздничная служба. Ну а Крещенский сочельник, как и Рождественский, большинство верующих стремится встретить именно в храме: ручейки верующих устремляются сюда за святой водой (считается, что она способна творить чудеса). А когда есть вера в душе – тем паче.

Каждый православный в канун одного их 12 православных праздников стремится попасть в храм и вспомнить здесь чудесное событие, изменившее мир. По словам самих верующих, от этой особенной, душевной атмосферы подпитываешься энергией.

Ну а главная задача каждого прихожанина сегодня – запастись святой водой.

По традиции, в сочельник и в сам день Богоявления во всех православных церквях совершается Чин великого водоосвящения. Православные христиане верят, что такая вода имеет большую целебную силу. Относится к ней принято с особым благоговением.

Чин великого водоосвящения состоялся днем, но до сих пор не иссякает поток желающих. К вечеру людей стало больше, даже появились очереди. Трудно представить, сколько литров освященной воды разошлось сегодня у стен Свято-Духова кафедрального собора.

Здесь появился своеобразный водопровод, и есть те, кто спешит отведать воды прямо здесь, у стен храма.

Это принято делать с молитвой, но можно и просто три глоточка: во имя Отца, Сына и Святого Духа. Что об этом думают сами прихожане?

Прихожане:

Святую водичку, понимаете, набрал. И на месте сразу выпил. После этого пойду в церковь, свечечку поставлю, как положено.

Хорошее настроение, светлый праздник.

Большой праздник. Хочу пожелать всем здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Удачи во всех делах, и чтобы Господь всегда был с нами!

Крещение Господне (или Богоявление) – один из главных церковных праздников. Посвящен он знаковому моменту из Библии, когда Иисус принял крещение в водах реки Иордан. Даже считается, что те, кто идут в церковь за освещенной водой, не должны иметь дурных мыслей.

Иначе от прикосновения с ними вода утратит свои целебные свойства.

Почему же важно побывать в канун Крещения в храме и о чем молятся во время праздничной литургии?

Владимир Долгополов, клирик минского Свято-Духова кафедрального собора:

Когда некоторые спрашивают, чем отличается вода в сочельник от Крещения – ничем, это та же самая святая вода. Ну и конечно, к ней нужно относиться с благоговением. Ее обычно хранят в том же уголке, где стоят иконы и употребляют натощак. Ну или при всякой болезни.

Яна Шипко:

Особенно торжественную праздничную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе сегодня возглавил митрополит Павел. Еще одна служба начнется здесь ровно в полночь. После ее завершения в храме проведут еще один Чин освящения воды. Впрочем те, кто в день Крещения по каким-либо причинам не смогут дойти до храма, чтобы набрать освященной воды, ее целебными свойствами смогут воспользоваться и так.