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«Когда сам находишься, то своими глазами видишь»: Игорь Евсеев провёл приём граждан в Старых Дорогах

22 мая 2018 15:24
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Новости Беларуси. В Старых Дорогах прошел выездной прием граждан. Разбирался с проблемами жителей района помощник Президента Игорь Евсеев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Когда сам находишься, то своими глазами видишь»: Игорь Евсеев провёл приём граждан в Старых Дорогах-1

К испектору по Минской области обратились 10 человек. Вопросы жилищного характера, благоустройства территории и состояния дорог – одни из главных тем для обсуждения. Кроме того, жителей волновали законность вступления в наследство, обеспечение льгот на топливо и обычные бытовые заботы, решить которые в состоянии сами граждане.

«Когда сам находишься, то своими глазами видишь»: Игорь Евсеев провёл приём граждан в Старых Дорогах-4

Игорь Евсеев, помощник Президента Республики Беларусь, инспектор по Минской области:
Людяим не надо сегодня ехать в Минск, тратить деньги. Ну и, наверное, когда сам находишься непосредственно на той земле, в том населенном пункте, то своими глазами видишь. Мало того, здесь присутствуют представители райисполкома, всех служб. Количество жалоб сегодня в облисполкомы и Администрацию Президента уменьшается. Это говорит о том, что сегодня местные ограны власти более качественно рассматривают заявления.

«Когда сам находишься, то своими глазами видишь»: Игорь Евсеев провёл приём граждан в Старых Дорогах-7

Андрей Былинский, житель Старых Дорог:
Мне понравилось отношение, внимательность, с которой он выслушивал. Я надеюсь по его реакции, что ответы будут более-менее положительные.

Большинство вопросов удалось решить на месте, некоторые потребовали более детального рассмотрения. Согласно законодательству, по ним дадут ответ в течение месяца.

# Прием граждан # общество # Игорь Евсеев # Андрей Былинский # Фотофакт

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